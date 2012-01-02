Bakanlar Kurulu gibi nikâh



T24- THY Genel Müdürü Temel Kotil’in ABD’de yaşayan oğlu Enes Kotil dün Yüsra Erkan ile evlendi. Ataköy Sheraton Oteli’nde kıyılan nikâh töreninde 2 başbakan yardımcısı ve 7 bakan şahitlik yaptı.









Siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı düğünde çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Nikâh şahitliklerini ise Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. Nikâhın kıyılmasının ardından Arınç evlilik cüzdanının gelin Gülay Kotil’e verdi.