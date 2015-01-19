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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Atatürk tablosunun yer almadığı Milli Güvenlik Toplantısı sonrası, bugün Bakanlar Kurulu'nda portenin yer alması dikkat çekti

Atatürk tablosunun yer almadığı Milli Güvenlik Toplantısı sonrası bugün Bakanlar Kurulu&#39;nda tablonun yer alması dikkat çekti

19 Ocak 2015 08:56

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bugün ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık ediyor. Toplantı saat 11.00'de başladı. Kritik toplantı daha önce Milli Güvenlik Kurulu'nun gerçekleştirildiği salonda yapılıyor. Toplantının yapıldığı salona Atatürk portresinin asıldığı görüldü. Aynı salonda yapılan MGK toplantısı sırasında Atatürk portresinin olmaması tartışma konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineye, değişen Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı ve çalışma biçimini anlatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'nda, yatırımları izleme, dış ilişkiler, güvenlik başkanlıklarının da aralarında  bulunduğu 12 yeni başkanlık oluşturulmuştu.

Gündemdeki kritik konular da toplantıda ele alınacak. ‘Paralel Yapı’yla mücadele, çözüm sürecinde gelinen son durum ve dış politika başlıklarının masaya yatırılması bekleniyor. Devam eden projeler ve yatırımlar da gündem maddeleri arasında.

Toplantının ardından, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç bir açıklama yapacak.

 

Atatürk portresi yerine asıldı

 

Toplantının yapıldığı salondan geçilen fotoğraflarda Atatürk portresinin yerine asıldığı görüldü. Aynı salonda yapılan son MGK toplantısında Atatürk portresinin olmaması tartışma yaratmıştı. Eleştiriler sonrasında Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada ise çalışmaların devam ettiği ve portrenin en kısa sürede asılacağı belirtilmişti.

 

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