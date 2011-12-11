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Politika

Bakanlar Kurulu Cuma günü toplanacak ANKARA (A.A)

11 Aralık 2011 17:26

-Bakanlar Kurulu Cuma günü toplanacak ANKARA (A.A) - 11.12.2011 - Bakanlar Kurulunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 16 Aralık Cuma günü saat 14.00'te toplanacağı bildirildi.  Bir süredir geçirdiği ameliyat nedeniyle evinde dinlenen Erdoğan'ın 16 Aralık Cuma günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.  Erdoğan'ın ayrıca, 15 Aralık Perşembe günü yapılacak Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na da katılarak, başkanlık edeceği belirtildi.  Öte yandan Erdoğan'ın 13 Aralık Salı günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu ile İstanbul'da görüşeceği kaydedildi.

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