-BAKANLAR İMZALARINI CEPTEN ATABİLECEK ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan proje ile Bakanlar Kurulu üyeleri, imzaya açılan kararları bulundukları herhangi bir yerden cep telefonları üzerinden elektronik olarak imzalayabilecek. Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanı Kamuran Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde çalıştıkları proje ile Başbakanlık yazışmalarını kağıt ortamından çıkartarak elektronik imza güvencesi ile dijital ortama taşıyacaklarını bildirdi. Yücel, Microsoft Sharepoint altyapısı ile geçtiğimiz yıl ilkbaharda başladıkları projede, 1 yıl içerisinde çok önemli aşamalar kaydettiklerini bildirdi. "Kurumlar için hazır çözüm değil kuruma özel çözümlerden yanayız" diyen Yücel, yazılım platformunu belirledikten sonra Başbakanlık'ın muhtelif yerlerindeki sunucuları modifiye ederek sisteme entegre ettiklerini anlattı. Başbakanlığın bir çok kamu kurumundan farklı bir yapısı olduğunun altını çizen Yücel, şunları kaydetti: "Bir çok kurumda temel olarak bakan, müsteşar ve birimler vardır. Burada, yani Başbakanlıkta devlet bakanlıkları da var hepsi bir biriyle içiçe girmiş durumda. Dolayısıyla buraya yapılacak çözüm de özel olmak zorunda. Bu projeyi geliştirirken kurum bünyesindeki arkadaşlarımız yoğun mesai harcarken, TÜBİTAK'dan da hizmet aldık. Bugün itibarıyla yazılımı tamamladık, birimlere yaygınlaştırma durumundayız. Bizzat bu işin mutfağında çalışan arkadaşlar, başbakanlık binasındaki personele her gün 15'er kişi olmak üzere eğitim veriyor. Bunu kullanacak personel sayısı bin 700 civarında. Bu sistemi kurumda çalışan herkesin kullanabileceği şekilde yaptık, izin, sağlık işlemlerinin yanı sıra personel dilekçelerini de sistem üzerinden yürütülmesi planlanmakta. -4 BİRİM ÇALIŞTI- Kamuran Yücel, projenin tasarlanması aşamasında Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı'nın yanı sıra Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nın birlikte çalıştığını bildirdi. "Yazılımı geliştirdikten sonra, Strateji Geliştirme Başkanı ile birlikte diğer birim amirlerini ziyaret ederek yazılımı değil felsefesini anlatıyoruz" diyen Yücel, kağıt üzerinden yapılan tüm yazışmaların artık elektronik imza ile de güvence altına alınarak dijital hale getirileceğini,"paha biçilemez" zaman kazancının yanı sıra kırtasiye giderlerinde de çok önemli tasarruflar yapılacağını söyledi. -CEPTEN EVRAK İMZASI- Geliştirilen platformun, eklenecek modüllerle çeşitlendirilebileceğinin altını çizen Yücel, bu şekilde tüm imza süreçlerinin hızlanacağını da vurguladı. Kamuran Yücel, "Düşünün, bir birim yöneticisinin acil imza atması gerekiyor ancak bir toplantı sebebiyle kurum dışında. Vaktinde atılamayan o imza, 1 liralık zarara da yol açabilir 1 milyon lira zarara da. Bu şekilde yönetici nerede olursa olsun cep telefonu üzerinden imza gereken belgeyi inceleyebilecek ve e-imza güvencesi ile onaylayıp sürecin devam etmesini sağlayabilecek" diye konuştu. -BAKAN İMZALARI CEPTEN- Başbakanlık Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melik Özsöz ise bakanlar kurulu üyelerinin, nerede olursa olsun imzaya açılan bir kanun ya da kararnameyi bu şekilde imzalayabileceğini bildirdi. Özsöz, "Başbakanlık, Bakanlar Kurulu'na sekreterya hizmeti veriyor. Kurul, burada toplanıyor, buradaki birimin takibi ile imzalar dolaşıyor, en son Başbakan, Cumhurbaşkanlığı makamına gönderiyor. Bu onay sürecini hızlandırırsak ülkeye çok büyük hizmet olur diye düşünüyoruz" dedi. Özsöz, "Bakanlar Kurulu kararlarının hepsinin mobil imza ile imzalanmasını, hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı'na gitmesini ve orada da onay görürse gene e-imzalı olarak yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmesini arzuluyoruz" görüşünü de dile getirdi. Bundan sonra kararnamelerin de e-imza ile yapılması aşamasının bulunduğunu belirten Özsöz, "Müşteşarımız Sayın Efkan Ala da bu projeye destek veriyor. Bu yılın sonuna kalmadan en azından Sayın Başbakan'ın elektronik imzasının taşıyan bir belgeyi yayınlamış oluruz" dedi. Melik Özsöz, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" içerisinde ne elektronik imza ne de elektronik belge gibi kavramlar olmadığı ve projenin başarılı olması için tüm birimlerin görüşünü de alarak yönetmeliği yenilediklerini bildirdi. Özsöz, taslak aşamasında olan bu yönetmeliğin yakında yayınlanmak üzere onaya sunulacağının altını çizdi. -YILDA 1 MİLYON BELGE- Başbakanlığa 2006 yılında bir yıl boyunca BİMER sistemi üzerinden 60 bin civarında vatandaş başvurusu gelmesine karşın sadece 2011 yılın ilk 5 ayında 522 bin başvuru geldiğinin, kurum içi evrak sirkülasyonunun yıllık 250 bin civarında olduğunun altını çizen Özsöz, "Bu proje ile hiç olmazsa yılda 1 milyon 250 bin kağıttan tasarruf edilecek" diye konuştu. Özsöz, Başbakan'ın elektronik imza ile imzalaması muhtemel belgeler üzerinde çalıştıklarının da altını çizerek "Örneğin yakın bir gelecekte başbakanlık genelgeleri, Sayın Başbakan'ın elektronik imzası ile dağıtılacak" görüşünü dile getirdi. Microsoft Kamu Sektörü Müşteri Temsilcisi Seda Güralp Gönül ise Microsoft olarak Türkiye'deki kamu projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, projenin geliştirilmesi konusunda yardım ve desteklerinin süreceğini bildirdi.