"Bakanlar hakkında bildiklerim var, konuşursam yer yerinden oynar" dedikten sonra cezaevinde şişlenen Sesli hakkında karar çıktı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan "Bakanlar hakkında bildiklerim var, konuşursam yer yerinden oynar" sözlerinin ardından cezaevinde şişlenen iş insanı Hazım Sesli'nin dosyasında kararını verdi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Yargıtay kararında, Sesli'nin "terör örgütü yöneticiliği" suçundan değil, "terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilerek, dosyanın bozulmasına hükmetti.

İlk olarak Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sesli, terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sesli, yerel mahkemede yargılandığı dönemde 7 Eylül 2019'daki duruşmada, "Bildiğim çok şey vardır, şu anki bakanlara ve geçmişteki bakanlara ilişkin bildiklerim vardır. Şu ana kadar konuşmadım ancak konuşursam yer yerinden oynar" demişti. Bu sözlerinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra cezaevinde şişlenen Sesli, saldırıdan yaralı kurtulmuştu.

Sesli'yi şişleyen F.A. adlı mahkum, saldırısı nedeniyle 'basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırıldı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sesli'ye terör örgütü üyeliği suçunu işlediği gerekçesiyle verilen ceza ise istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

İstinaf mahkemesi, Sesli'nin terör örgütü yöneticiliği suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde karar verdi.

İstinafın kararının ardından Sesli, "terör örgütü yöneticiliği suçunu" işlediği gerekçesiyle hapis cezası aldı.

Yargıtay kararı bozdu, tekrar hâkim karşısına çıkacak

Halen tutuklu yargılanan Sesli'nin dosyası Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Sesli'nin dosyasıyla ilgili 21 Mart'ta kararını verdi.

Kararda, Sesli'nin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıp cezalandırılması gerektiğine hükmedildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 8 ay önce 'paralel yapı' soruşturmasında tutuklanan Sesli, hakkındaki Yargıtay kararından sonra Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hâkim karşısına çıkacak.