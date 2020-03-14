"Bakanlar hakkında bildiklerim var, konuşursam yer yerinden oynar" demişti; FETÖ'den tutuklu iş insanı cezaevinde şişlendi

"FETÖ'nün bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen ve "terör örgütü üyeliği" suçunu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verilen iş insanı Hazım Sesli, önceki gün tutuklu bulunduğu Menemen Cezaevi'nde saldırıya uğradı. Sesli, telefon görüşü sırasında 7 farklı yerinden şişlendi. Sesli, 6 ay önce "Bakanlar hakkında bildiklerim var, konuşursam yer yerinden oynar" demişti.

Hazım Sesli'nin avukat kızı Melike Sesli, babasını yaralayan kişinin iki kez cinayet işleyen ve koğuşta birlikte kaldığı kişinin kafa derisini yüzen Fatih Aksoy adlı bir mahkum olduğunu duyurdu

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre Sesli, 17 Eylül 2019'da Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir duruşmada, "Bildiğim çok şey vardır, şu anki bakanlara ve geçmişteki bakanlara ilişkin bildiklerim vardır. Şu ana kadar konuşmadım ancak konuşursam yer yerinden oynar" demişti. Hazım Sesli, 17 Eylül 2019'daki duruşmada şunları söylemişti:

Daha önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Kayyum tedbiri uygulanan şirketlerin TMSF tarafından düzenlenen raporları tek taraflıdır, hukuksuzdur, söz konusu şirketlerimiz hukuksuz bir şekilde yönetilmektedir. Şirketlerimiz gasp edilmiştir. Şirketlerimiz hükûmet ve AK Parti tarafından kurulan bir çok dernek, şirket ve vakfa yardımda bulunmuştur. 4 yıldır cezaevindeyim ve hücredeyim. Yazdığım tüm yazılara rağmen cezaevi tarafından bana neden bu şekilde muamele yapıldığına dair bir bilgi verilmemektedir. Sesi ailesine özel bir muamele yapılmaktadır, haksızlık söz konusudur. İleride kanun nezdinde yapılan bu haksızlığın hesabını soracağız. 12 Eylül ve 28 Şubat sonrası darbe yapanlara karşı nasıl hesap sorulduysa o şekilde hesap soracağız. Bildiğim çok şey vardır, şu anki bakanlara ve geçmişteki bakanlara ilişkin bildiklerim vardır. Şu ana kadar konuşmadım ancak konuşursam yer yerinden oynar. Bunun bilinmesini talep ediyorum.

"2 defa cinayetten ceza alan Fatih Oktay tarafından saldırıya uğradı"

Sesli'nin kızı avukat Melike Sesli, olayla ilgili açıklama yaparak, iki kez cinayet işlemekten ceza alan ve aynı koğuşta kaldığı kişinin kafa derisini yüzen Fatih Oktay isimli bir mahkumun babasına saldırdığını ifade etti. Melike Sesli, açıklamasında, şunları söyledi:

11.03.2020 günü saat 16.20’de telefon görüsünü birlikte yapmış oldukları; daha önce 2 defa adam öldürüp ceza alan, daha sonra ise koğuşta bulunan bir kişinin kafa derisini yüzen Fatih Oktay isimli mahkumla birlikte telefon görüşü yaptırdıkları sırada Fatih Oktay tarafından şişlenmiştir. Kalbine nişan almış olsa da Hazim Sesli telefonla görüşürken ilk şişin telefona denk gelmesi sonucu olayı fark etmiş ve kendini korumaya çalışmıştır. Ama olaya cezaevi memurları müdahale edene kadar 2 kere sol elinden, 2 kere sol bacağından, 3-4 defa da kalçasından darbeler almıştır.

15 Temmuz'dan önce tutuklanmıştı

Hazım Sesli, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden yaklaşık 8 ay önce, 22 Ekim 2015'te yürütülen 'Paralel yapı' soruşturması kapsamında tutuklanmış, 15 Şubat 2019 yılında ise, "Terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sesli, "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs", "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.

Hazım Sesli'nin Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiği ve birlikte fotoğraf çektirdiği de basına yansımıştı.