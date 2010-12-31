-BAKANLAR DİNÇER VE YILDIZ ZONGULDAK'TA ZONGULDAK (A.A) - 31.12.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, ''Benim şöyle bir tespitim var. Zonguldak'ın makus talihi var, onu yenmek zorundayız'' dedi. Zonguldak'a gelen Dinçer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ramis Muslu'yu makamında ziyaret etti. İki bakan ve Muslu, bir süre basına kapalı görüştüler. Daha sonra Bakan Dinçer, GMİS Şemsi Denizer Salonu'nda işçilere hitabetti. Buraya büyük sevinçle geldiklerini ve işçilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Dinçer, Ankara'dan hareket etmeden önce gazetecilerin, ''Niye Zonguldak'a gidiyorsunuz'' şeklindeki sorusuna, şu karşılığı verdiklerini kaydetti: ''Çünkü biz mayıs ayında o elim kaza, o feci hadiseden sonra oraya gittiğimizde Zonguldak halkı ve Gelik esnafı, Karadon'daki işçilerle kurduğumuz bağ, bir bakan, bir işçi bağı değildi, çok beşeri bağdı. Aramızda öyle bağ oluştu. O bağları güçlendirmeye gidiyoruz.'' -ZONGULDAK'IN MAKUS TALİHİ- ''Benim şöyle bir tespitim var'' diyen Ömer Dinçer, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Zonguldak'ın makus talihi var, onu yenmek zorundayız. O da şu, taşkömürü işletmeciliğine bağlı ekonomisi belirli alana, sektöre işletmeye bağlı görünüyor, istihdam alanında da. Bununla alakalı mutlaka bizim kentin ekonomisini çeşitlendirmek, burada yaşayan insanların istihdam edilebileceği farklı sektörel alanları, konuları gündeme getirmek durumundayız. Bu açıdan bakıldığında hiçbir surette 'Taşkömürü işletmesindeki insanlar, taşkömürü işletmesinin karlılığı' gibi meseleleri tartışmak doğru değil. Esas tartışmamız gereken, biraz daha yukarıya çıkıp 'Zonguldak'ın ekonomisini nasıl çeşitlendireceğiz, buraya farklı yatırımları nasıl getireceğiz ve insanlarımıza bir tek sektöre bağımlı olmaktan nasıl kurtaracağız' formülü üretmeliyiz. Onun için bu sorunlara kafa yoran çalışmalar, çabalar ortaya koyuyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. O açıdan Zonguldak'ın özel bir önemi var.'' -BAKAN YILDIZ- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, Bakan Dinçer ile geçen hafta ''Yılbaşını nerede geçirelim, nasıl değerlendirelim, neler yapabiliriz'' şeklinde sohbet ettiklerini, gitmeleri gereken yerin ise Zonguldak ve Karadon olduğuna karar verdiklerini söyledi. 2010 yılının değerlendirmesini, irdelemesini ve muhasebesini yapmada en iyi yerin Zonguldak olduğuna karar verdiklerini belirten Yıldız, şunları söyledi: ''Burada sıkıntılarımızı paylaşacak, yerinde inceleme ve irdeleme yapacak, sizlerle olacağız. Ocakta kalan 2 kardeşimizle alakalı orada yapılan çalışmaları eksi 540 kodunda görmek, çalışmalarla ilgili bilgi almak, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) geleceği ile alakalı, işçi kardeşlerimizle ne kadar fazla verim alabiliriz bunları konuşabilmek için geldik. 2010 yılı mayıs ayında hiç birimizin istemediği bir kaza yaşadık ve 30 kardeşimizi kaybetti. 2011'de Allah başta sizler olmak üzere hepinize kaza, bela, sıkıntı vermesin, sağlık ve sıhhatinize herhangi bir keder getirmesin.'' -YENİ YIL KUTLAMASI- Başbakan ile yaptığı görüşmede kendisinden, Zonguldak ve Filyos Vadisi'ne yeniden gelmek istediğini iletmesini istediğini belirten, Bakan Yıldız, ''Sizlere de sağlık, sıhhat içerisinde nice yıllar temenni ettiğini belirtmemizi istedi. Ben bütün bu duygu ve düşüncelerle aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak tek yürek olarak burada bulunduğumuzu belirtmek istiyorum'' dedi. Ramis Muslu da 2006 ve 2009'da alınan işçilerin 6 ay değil, 12 ay çalışabilecekleri yolun, yöntemin önünü açılmasını istediklerini bildirdi. Bu arada Muslu, Dinçer ve Yıldız'a, kömür vagonu çeken madencinin tasvir edildiği heykel hediye etti. Bakan Dinçer, daha önce de Zonguldak'a geldiğinde aynı heykelden hediye edildiğini ve onu yatak odasında gece lambası olarak kullandığını belirtti. Bazı işçiler bakanlar salondan çıktıkları sırada, maaşlarında değişiklik istemediklerini, ancak daimi kadroya alınmalarını talep ettiler. Dinçer ve Yıldız, TTK Misafirhanesine giderek maden ocağına girmek üzere madenci kıyafeti giyip baretlerini taktılar. İki bakan, Gelik beldesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Kuyusu'na gelerek TTK Genel Müdürü Burhan İnan'dan maden ocağı ile ilgili brifing aldı. Kuyu başına gelen bakanlar, patlamanın meydana geldiği ocaktan çıkan malzemeleri incelediler. Daha sonra bakanlara maden ocağında kullanacakları malzemeler ve metan gazı riskine karşı maske kullanımı konusunda bilgiler verildi. Asansörle ocağa inen bakanlara, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Fazlı Erdoğan ile AK Parti İl Başkanı Hamdi Uçar, Burhan İnan, Ramis Muslu, bakanlık ve TTK yetkilileri ile sendika yöneticileri eşlik etti. 17 Mayısta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağı eksi 540 kodunda meydana gelen grizu patlamasında 30 işçi yaşamını yitirmiş, 28 işçinin cesetleri ocaktan çıkarılmıştı. Madenciler Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesedine ise hala ulaşılamadı.