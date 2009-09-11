Bakanlar çocuklara hapşırık dersi verdi

İngiliz bakanlar çocuklara hareketli eğitim verdi.

İngiltere’de sağlık yetkilileri, domuz gribinin yayılmaması için çocuklara yapmaları gerekenleri göstermek için okulları ziyaret ediyor



Çocuk, Okul ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Ed Balls, kendisine katılan Sağlık Bakanı Andy Burnham ve Medikal İşler Genel Müdürü Sir Liam Donaldson ile Londra’da bir ilkokula giderek çocuklara nasıl hapşırmaları gerektiğini gösterdi.



Balls, artık domuz gribinin çocuklara bulaşmasını engellemek için okulları kapatmak yerine çocuk ve öğretmenleri bilinçlendirme politikası üzerinde yoğunlaştıklarını kaydetti.



Balls, “gribin süper bulaştırıcıları” olarak anılan çocukları eğitmenin alınabilecek en çabuk önlem olduğunu belirtti.

Yetkililer ayrıca aileleri herhangi bir grip vakasına karşı çocuklarının tedavisi için alınması gereken tıbbi adımlar konusunda uyardı. Önümüzdeki kış görülmesi beklenen ikinci grip dalgası öncesinde hijyenik tedbirlerin virüsün bulaşmasını önemli ölçüde azaltacağı hatırlatıldı.

Sağlık yetkilileri çocuklara yanlarında mendil yoksa kollarına hapşırmaları ve eğer ağızlarını elleriyle kapıyorlarsa ellerini hemen yıkamaları gerektiğini söylerek bu hareketleri tek tek gösterdi.