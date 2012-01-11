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Politika

Bakanla görüşememekten yakındı ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 17:32

-Bakanla görüşememekten yakındı ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, 1.5-2 yıldır Tarım ve Köyişleri Bakanı ile görüşemediğini belirterek, ''Ben Bulgaristan'ın, Romanya'nın veya Macaristan'ın ziraatçılar derneği genel başkanı değilim. Ben bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kamu yararına çalışan bir meslek kuruluşunun genel başkanıyım'' dedi.  Türkiye Ziraatçılar Derneğinin 11. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi, Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda başladı. Kongrenin açılışında konuşan Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, çiftçilerin seslerinin gür çıkması ve sorunların her yerde dile getirilmesi gerektiğini belirtti.  Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu ancak tarımın sorunlarının da büyük olduğunu ifade eden Yetkin, tarıma ayrılan kaynağın da yetersiz olduğunu savundu.  Sivil toplum örgütlerinin doğruya doğru, yanlışa da yanlış demesi gerektiğini söyleyen Yetkin, ''1.5-2 yıldır Tarım ve Köyişleri Bakanı ile görüşemiyorum. Ben Bulgaristan'ın, Romanya'nın veya Macaristan'ın ziraatçılar derneği genel başkanı değilim. Ben bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kamu yararına çalışan bir meslek kuruluşunun genel başkanıyım'' dedi.  Görevde bulunduğu her dönemde yapılan yanlışları eleştirdiğini, Türkiye'de et ithalatı başladığında da ''Bu yanlış, bunu yapmayın'' dediklerini anlatan Yetkin, ''Ben bunu söylediğimde bakan arayıp 'çok kırıldım' dedi. Suçumuz bu. Ziraatçılar Derneği bu ülkede hayvan ithalatına karşı geldi diye 2 yıldır Tarım Bakanlığı ile hiç bir diyaloğumuz kalmadı'' diye konuştu. Tarım sektörünün sesinin az çıktığını düşündüğünü dile getiren Yetkin, ''Sesiniz çıkmıyor. Allah aşkına beni seviyorsanız yaptığınız tercihleri geleneksel, ana babadan kalanlara göre yapmayın. Yaptığınız işten para kazanıyorsanız tamam ama kazanamıyorsanız gelin yurttaşlık hakkınızı anam, babam dedi diye değil, zarar ettiysen bunu düşünerek kullan... Beni daha fazla konuşturmayın. Türkiye'de davalar falan sürüyor'' dedi.

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