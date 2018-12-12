Bakan Kasapoğlu: KKTC'ye uygulanan spor ambargosunu şiddetle kınıyoruz

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) uygulanan spor ambargosunun haksız olduğunu belirterek, \"Bunu Türkiye olarak şiddetle kınıyoruz\" dedi. Kasapoğlu, KKTC\'de düzenlenen 12. Spor Şurası\'na katıldı. Şurada bir konuşma yapan Kasapoğlu, \"Siyasetin sıcak sarmalından uzak olması gereken spor konusunun siyasi kararlarla darbe alması hepimizi üzmektedir\" dedi.

KKTC\'ye uygulanan spor ambargosunun adalet duygusu ile bağdaşmayan bir insan hakları ayıbı olduğunu kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu şöyle devam etti; \"Biz yıllardır Türkiye olarak Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin, gençlerimizin uluslararası arenada var olması için desteğimizi sürdürüyoruz. Ancak bu konuda uluslararası toplumun da daha duyarlı olmasını bekleme hakkımızın olduğunu düşünmekteyiz. Kıbrıs Türk halkının uluslararası spor arenasında görünür olmak için özgürlüğünden vazgeçmesini beklemek son derece haksız bir beklentidir. Bu vesileyle uluslararası spor camiasına da KKTC’li kardeşlerimize yönelik spor izolasyonlarının kaldırılması konusundaki çağrımızı yineliyoruz.\"

\"ERDOĞAN\'IN LİDERLİĞİNDE BÜYÜK ADIMLAR ATIYORUZ\"

Kasapoğlu, Türkiye\'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde spor alanında önemli çok büyük adımlar attığına işaret etti ve \"atmaya da devam edeceğiz\" dedi. Kasapoğlu, \"Öncelikle sporu teşvik anlamında bir tesisleşme seferberliği başlattık. Ülkemizin her köşesini spor tesisleri ile donatmaya devam ediyoruz\" şeklinde konuştu.

\"KKTC\'Yİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ\"

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptıkları \'Sportif Yetenek Taraması\' projesinin KKTC\'de uygulanabileceğine dikkat çeken Kasapoğlu, bu yöndeki düşüncelerini Başbakan Tufan Erhürman ile paylaştığını söyledi. \"KKTC’deki gençlik ve spor anlamındaki tüm çalışmaları desteklemeye hazırız\" diye konuşan Kasapoğlu, \"İlişkilerimiz sağlam olsun ki, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanların çabalarını da hep birlikte boşa çıkaralım\" dedi. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da, KKTC\'li gençlerin de yetenek testinden geçirileceğini ifade etti. Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.