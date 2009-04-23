Bakanın uçağında tehlike

Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ı da taşıyan THY'ye ait yolcu uçağına Atatürk Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yıldırım çarptı.



Alınan bilgiye göre, Ankara'dan hareket eden, içinde Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'in de bulunduğu 155 yolcu taşıyan THY'nin TK-135 sefer sayılı Boing 737-800 tipi yolcu uçağına, Atatürk Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada yıldırım çarptığı öğrenildi.



Yolcular arasında heyecan yaratan olayın ardından uçağın, Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indiği belirtildi.

