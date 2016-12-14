Bakanın PISA başarısızlığında işaret ettiği meslek liselerinin ortalaması imam hatiplerin 62 puan üstünde!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın PISA sonuçlarının düşük olmasının sebebi olarak gösterdiği meslek liselerinin sınavdaki başarı ortalaması imam hatiplerin tam 62 puan üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: PISA tek başına gösterge olamaz

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından hazırlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tek bir kritere bakılarak, Türkiye'nin eğitim durumunu değerlendirmenin hata olduğunu ileri sürerek, "Türkiye, geçmişe kıyasla eğitime daha çok önem veriyor, eğitime daha fazla kaynak ayırıyor ve eğitimde de alınan sonuçlar çok daha iyi durumdadır. Eksiklerimizin farkındayız, ama geçmişe göre çok iyi durumdayız." dedi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Türkiye’nin OECD ortalamalarının bir hayli gerisinde kaldığı PISA sınavı AKP döneminde büyük kaynak aktarılan imam hatip liselerindeki eğitim başarısızlığını bir kez daha ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önceki günlerde yaptığı açıklamada, PISA’daki başarısızlığın faturasını topyekün meslek liselerine keserken, okul türlerine göre detaylı inceleme yapıldığında ortaya çıkan rakamlar oldukça farklı.

Türkiye, tüm okullar baz alındığında 420 ortalama başarı düzeyi tutturarak 490 olan genel OECD ortalamasının tam 70 puan gerisinde kalırken Bakan Yılmaz, suçlu ilan ettiği ve sınava katılım oranı yüzde 36.4 olan meslek liselerinin genel başarı ortalaması olan 392 puanının, Türkiye’nin ortalamasını bir hayli düşürdüğünü iddia etmişti. Öte yandan sınava katılım oranı yüzde 14 olan imam hatip liselerinin başarı ortalaması ise meslek liselerinin 62, OECD ortalamasının ise tam 160 puan gerisinde kalarak 330 oldu. Buna göre, İsmet Yılmaz’ın iddia ettiğinin aksine PISA başarısızlığında meslek liselerine göre imam hatiplerin payı çok daha büyük olarak ortaya çıktı.

Anadolu liseleri

Bakan Yılmaz’ın "Fen lisesinden katılan öğrenciler bu sınavdan 534 puan aldı. Bu puan, Estonya ve Japonya’nınkine denk geliyor. Sadece fen lisesi öğrencilerimiz girmiş olsaydı sınava, aldığımız derece dünyada ilk 3 sıradaydı. Fen lisesi öğrencilerimizin dünya ile yarışmada sıkıntısı yok" dediği fen liselerinin sınava katılım oranı sadece yüzde 2.1’de kalırken, bu oran ortalamaya etki yapmak için oldukça düşük bir rakam olarak ortaya çıkıyor.

PISA sınavında başarı ortalaması diğer okul türlerine göre oldukça yüksek olan ve 462 başarı ortalaması tutturan Anadolu liselerinin PISA’ya katılım oranı da yüzde 38 olarak belirlenirken, Türkiye’nin seçkin liselerindeki başarı ortalamasının dahi OECD ortalamasının 28 puan altında kalması, Bakan Yılmaz’ın “meslek liselerindeki eğitim kalitesini artırırsak, PISA’daki sorunumuz çözülür” söyleminin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Akademik başarı

Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık, imam hatiplerdeki başarı düşüklüğünün normal bir sonuç olduğunu söylerken, TEOG’da en alt seviyede kalan öğrencilerin imam hatip okullarını tercih ettiğini dile getirdi. Velilerin çocuklarını imam hatip lisesine yazdırmak gibi bir talepleri olmadığını belirten Balık, şöyle konuştu;

“Bu okullara, zaten büyük ölçüde mecbur olan veliler çocuklarını yazdırıyor. Eğer biz PISA gibi sınavlarda başarılı olmak istiyorsak, her okulumuzu, fen ve sosyal liseleri seviyesine getirmeliyiz. Böylece TEOG gibi sınavları ortadan kaldırıp, tüm çocuklarımıza çağdaş, bilimsel bir eğitim verme imkânımız olur.”

İmam hatiplerin düşük başarısının bu okullarda verilen eğitimle ilgili olduğunu söyleyen Balık, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu okullarda öğrencilerden bir akademik başarı beklentisi yok. Sadece dindar nesil yetiştirmek isteniyor. Bu okullara çok para aktarmakla, görkemli binalar yapmakla eğitim kalitesi artırılamaz. Yapılması gereken meslek liseleri türlerinin azaltılması ve her lisede fen, matematik gibi derslere ağırlık verilerek eğitim kalitesinin yükseltilmesidir.