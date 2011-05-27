-BAKAN'IN MİNİBÜSÜNE ATEŞ AÇILDIĞI İDDİASI ANTALYA (A.A) - 27.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün, dünkü Gazipaşa ziyaretinin ardından, Antalya'ya dönüşü esnasında, konvoyda yer alan Bakan Gönül'ün fotoğrafıyla giydirilmiş seçim minibüsüne iki el ateş edildiği, ancak minibüsün isabet almadığı ileri sürüldü. Milli Savunma Bakanı Gönül, Antalya'daki seçim çalışmaları kapsamında, Kültür mahallesindeki kendine ait seçim ofisinde vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Gönül daha sonra Yeşiltepe mahallesindeki Süleymaniye Camisi'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin soru yöneltmek istemesi üzerine Bakan Gönül, ''İbadet gizli' diyerek soruları yanıtlamadı. Cami için bağış yapmak isteyen Bakan Gönül, kamera ve fotoğraf makinelerinin yöneltilmesi üzerine, bağış yapmaktan vazgeçerek, gazetecilerin uzaklaşmasını istedi. Bakan Gönül, gazeteciler uzaklaştıktan sonra camiye bir miktar bağışta bulundu. Bakan Gönül, cami avlusundan çıktıktan sonra gazetecilere, ''Şimdi laik bir ortamda konuşabiliriz'' diyerek soruları alabileceğini ifade etti. Gönül bir gazetecinin, dünkü Gazipaşa ziyaretinin ardından Antalya'ya dönüşü sırasında, konvoydaki kendisinin fotoğrafıyla giydirilmiş seçim minibüsüne iki el ateş edildiği yolunda bilgi alındığını söylemesi üzerine, ''İl başkanımızın bana verdiği bilgiye göre, hedef gözetilerek atılmış bir şey değil. Şu anda emniyet araştırıyor, ben de kendilerinden bilgi alacağım'' karşılığını verdi. Bakan Gönül, AK Parti Milletvekili Adayı Gökçen Enç'in Yener Ulusoy Bulvarı-Güllük Kavşağındaki seçim bürosuna gelen iki kişinin, büronun kapatılmasını isteyerek, aksi halde havaya uçurulacağı yolundaki tehdit savurduklarına yönelik bir iddia bulunduğunun söylenmesi üzerine de, ''Bana iletilmiş bir bilgi yok. Emniyet'e sorayım'' dedi.