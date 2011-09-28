Bakanın kızı dizinin yıldızı

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Milliyet'in haberine göre, Yalova, “Arkadaşımla öğle yemeği için Bebek’te balıkçıya gitmiştim. Mehmet Günsür, Meral Okay ve Nermin Eroğlu da oradaydı. Dizinin koordinatörü Eroğlu yanıma gelerek kendisini tanıttı. Kartını verdi” dedi.





Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi alan Yalova, “Daha sonra Nermin Hanım’ı aradım. Rolün ne olduğunu anlamaya çalıştım. Böyle bir teklif almak herkesin çok hoşuna gider. Ama istemek ayrı, yeteneğinizin olması ve sizin karşılayıp karşılayamadığınızı bilmek ayrı bir şey... Deneme çekimi sonrasında onlar da uygun olduğumu söylediklerinde daha ciddi düşünebildim” diye konuştu.





Yalova, dizinin ilerleyen bölümlerinde Hürrem Sultan’a rakip olacak Isabella Fortuna karakteri için İspanyolca dersi aldı.