T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bakanın kızı dizinin yıldızı

Bebek’te bir balıkçıda yemek yerken yanına reyting rekorları kıran dizinin koordinatörü geldi ve rolü teklif etti...

28 Eylül 2011 03:00



T24-  Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızı Melike İpek’i Bebek’te bir balıkçıda keşfeden ‘Muhteşem Yüzyıl’ ekibi, Yalova’yı, Kastilya Prensesi Isabella Fortuna karakteriyle diziye dahil etti. Fortuna, Hürrem Sultan’a rakip olacak




Milliyet'in haberine göre, Yalova, “Arkadaşımla öğle yemeği için Bebek’te balıkçıya gitmiştim. Mehmet Günsür, Meral Okay ve Nermin Eroğlu da oradaydı. Dizinin koordinatörü Eroğlu yanıma gelerek kendisini tanıttı. Kartını verdi” dedi.


Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi alan Yalova, “Daha sonra Nermin Hanım’ı aradım. Rolün ne olduğunu anlamaya çalıştım. Böyle bir teklif almak herkesin çok hoşuna gider. Ama istemek ayrı, yeteneğinizin olması ve sizin karşılayıp karşılayamadığınızı bilmek ayrı bir şey...  Deneme çekimi sonrasında onlar da uygun olduğumu söylediklerinde daha ciddi düşünebildim” diye konuştu.


Yalova, dizinin ilerleyen bölümlerinde Hürrem Sultan’a rakip olacak Isabella Fortuna karakteri için İspanyolca dersi aldı.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24