Bakan'ın imara açılmayacak dediği ormanlık alanda dev oteller yükseliyor

Muğla Milas'a bağlı Güvercinlik'te 8 yıl önce yanan 150 hektarlık ormanlık alanla ilgili olarak dönemin Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın’ın, kesinlikle imara açılmayacağını söylemesine rağmen bölgede 4 dev otel yükseliyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ne Güvercinlik'te ne de ülkemizin herhangi bir yerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar başka bir maksatla kullanılmamış, aksine aynı yıl içerisindeki ağaçlandırma sezonunda yeniden ağaçlandırılmış ve yanan yerler yeniden orman olarak düzenlenmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Zaman gazetesinden Kayber Avcı imzalı habere göre; Bodrum'un girişinde, bin 298 yataklı ve 556 odalı, Güvercinlik Enternasyonal Otelcilik tarafından devam edilen Titanic Otel inşaatı yükseliyor. Yangın çıkan Pina Yarımadası'ndaki ormanlık alanda Amara Hotel isimli tesisin açılmasından sonra iki otel daha inşa ediliyor. Güvercinlik birinci özel parselde devam eden Güvercinlik Otel ile 208 oda ve 463 yatağa sahip olacak Begonia Tatil Köyü de orman içinde yükseliyor. Ayrıca bir de Model İnşaat'ın, Ksanta Resort Bodrum projesi bulunuyor. Bu da bittiğinde bölgede dört otel inşaası gerçekleşmiş olacak.

Dönemin Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise durumdan haberdar olmasının ardından, bölge eski haline getirilmeden dosya önüne gelse de bakmayacağını söylemişti. Ancak şirket, deniz dolgusunu kaldırmadı ve bölgede ağaçlandırma yapılmadı. Amara Island Bodrum Elite adıyla bugün faaliyette olan arazinin tahsisi Çankırı İnşaat'a devredildi ve bu şirket, Güvercinlik Koyu'nda beş yıldızlı oteli hizmete açtı. Ankara merkezli Çankırı İnşaat, AKP döneminde aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

“Kimin yaptığını dahi bilmiyoruz”

Mimarlar Odası Muğla Şube Başkanı Osman Köseoğlu, yapımı devam eden otellerin özellikle ikinci bölümüyle ilgili kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini söyledi. Sadece ruhsatının gönderildiğini söyleyen Köseoğlu, "Ruhsat süreçlerinde neler oldu, ÇED raporu var mıdır, yok mudur, bilgi alamıyoruz. Burasının kime ait olduğunu dahi bilmiyoruz. Birinci bölümde hukuk ihlali yapıldı ama ikinci bloklarda bir hukuka uydurma söz konusu. İlk binalar 5 kat üzerinden yapıldı. Oranın imarı üç kata kadardı” dedi.

"Kim bu sihirli güç"

Çevre Koruma Platformu üyesi Av. Remzi Kazmaz ise dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Bodrum kıyılarında bürokrat ve işadamlarıyla yatla gezdiğini hatırlatarak, “Bu binaların yükselmesi bir tesadüf müdür? Pina Yarımadası'nda yapılan bu binaların hukuka aykırı gidişatına hiç kimse dur diyemedi. Bunca şikâyetin cevabı alınamadı. Kim bu sihirli güç?” diye tepki gösterdi.

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ da, otel inşaatlarını TBMM gündemine taşıdı. Üstündağ, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na şu soruları yöneltti: “Otel inşaatlarının bulunduğu alan, orman yangını olan yerlerden midir? Söz konusu turizm tesisi kurulması, Anayasa'nın 169. maddesine aykırı değil midir?”