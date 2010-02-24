'BAKANIM TELEFONDA SÖYLEYEMEYECEĞİM'

T24 - “Ergenekon terör örgütü üyeliği, evrakta sahtecilik, tehdit ve iftira” suçlamasıyla tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in yaklaşık iki yıl süren İsmailağa cemaati soruşturmasında mahkeme kararıyla dinlenen telefon konuşmaları binlerce sayfayı buluyor.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, dosyayı devretmek durumunda kaldığı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği resmi yazıda, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle ilgili olarak ağır suç şüphelerine yer verdi.
Cihaner, “Ergenekon terör örgütüne üyelik” iddiasıyla tutuklanmadan önce cemaat soruşturmasının elinden alınması üzerine dosyayı devralan Erzurum Başsavcılığı'na bir “görevsizlik” yazısı gönderdi. Cihaner bu yazıda, AKP Hükümeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Hilmi Güler ve Çevre Bakanlığı yapan Osman Pepe'nin mahkeme kararıyla telefonları dinlenen isimlerle yaptıkları konuşmalara dikkat çekti. Cihaner, halen AKP Kocaeli Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Osman Pepe'nin, İsmailağa cemaati soruşturması kapsamında telefonu dinlenen işadamı Mehmet Çelik ile “vergi kaçakçılığı izlenimi veren” konuşmalarının tespit edildiğini kaydetti. Erzincan Başsavcısı Cihaner, Mehmet Çelik'in, halen AKP Ordu Milletvekili olan Hilmi Güler'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'yken arayarak “talimat verir şekilde” rakibi olan firmaya iş / ihale verilmemesini istediğine işaret etti.
Cemaate ilişkin haberleşmelerde adı en sık geçen isimlerden olan Tek Çelik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi işadamı Mehmet Çelik'in mahkeme kararıyla dinlenen telefon konuşmalarını yorumsuz aktarıyoruz.
'CUMHURBAŞKANI'YLA ARABİSTAN'A GİDİYORUM, BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAĞIM'
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 ** ** numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : ( ) 408847933 ID
Tarih, Saat Süre : 02/02/2009 / 20:08:10 / 00:05:00
Arayan veya Aranan Numara : 0 53231 ** ** / 0 53261 ** **
Arayan veya Aranan Kişi : Osman PEPE / (Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş
Konuşma Dili : Türkçe
Mehmet ÇELİK :Selamünaleyküm
Şahin :Alo Mehmet bey Kurmay Şahin ben sayın bakanımızı takdim edecem müsaitseniz.
Mehmet ÇELİK :Tabi alo
Osman PEPE:Selamünaleyküm nasılsın
Mehmet ÇELİK :Aleykümselam sayın bakanım yoğunsunuz galiba bu sefer
Osman PEPE:Valla çok yoğunum sabah kalktığım da saat:05.30 tu
Mehmet ÇELİK :Yok toplantıya saat:01.00 de başladın hiç çıkmadın
Osman PEPE:Aynen öyle
Mehmet ÇELİK :
Allah yardımcınız olusun ne diyelim başka bir şey yapamıyoruz
Osman PEPE:Allah razı olsun Mehmet Bey ne edeceğiz ya na yapıyorsun ne ediyorsun
Mehmet ÇELİK :Uğraşıyoruz Sudi Arabistan’a gidiyor Cumhurbaşkanıyla orda şirket kurmuştum imzayı atacam bir taşta iki kuş vuracam
Osman PEPE:Cumhurbaşkanıyla mı gidiyorsun
Mehmet ÇELİK :Evet
Osman PEPE: İyi ediyorsun Allah yolunu açık etsin
Mehmet ÇELİK :Şimdi bakanım başka bir konu vardır ordan dönüşte bir istiare yapsak burada Kosovalı vardır burada ortak bir iş yapacağız finansman bir sorun
Osman PEPE:Dön gel de o zaman görüşelim
Mehmet ÇELİK :Yaklaşık 90 km. lik yol işi
Osman PEPE:Anladım
Mehmet ÇELİK :Bu baya büyük bir iş oraya saldırıcağız
Osman PEPE:Hayırlısı olarak bir dön gel de
Mehmet ÇELİK :Benim biladerim şu şey de spor için bir konu varda seninle görüşmek istiyordu da bende onunla görüşemedim çok yoğundum bende sözleşme yapıyorduk Kosova’yla tama öğrenemedim senin telefonunu versem Metin çelik bu konuyu anlatsa seninde bir yere telefon etsen olabilir mi?
Osman PEPE:Anladım ama kime telefon edecem
Mehmet ÇELİK :Yok bakacan makul bir şeyse olacak senin de bir şeyin olmayacak zaten istemeyiz bilirsin Metin Çelik benim kardeşim senin telefonunu versek yarım saat içinde seni arasa müsait olabilir misin ?
Osman PEPE:Saat:10.00 dan sonra arasın beni
Mehmet ÇELİK :Saat ondan sonra
Osman PEPE:Çünkü kalabalık bir heyetle bir yere çıktık gidiyoruz daha sonra arasın beni
Mehmet ÇELİK :Allah yardımcı olsun sizin bende gideyim de geleyim oturup konuşuruz bu konuyu
Osman PEPE:Siz ne ediyorsunuz Yeminli mali müşavir hikayesini
Mehmet ÇELİK :Bir tipik hareketleri var onun dediğini yapmadık dedik çok olursa git deriz ona sizin adamınızı beğendim kusura bakmasın ya buda iyidir de disiplini sağlıyor da vergi vereceksin gibi bizim düşmanımız mısın?
Osman PEPE:Ya bırak anamızı ağlattı bize o kadar sigorta öderditti. O kadar vergi ödedik rekortmen oluyoruz ha
Mehmet ÇELİK :Ben rekortmen oldum
Osman PEPE:Ciddi mi
Mehmet ÇELİK :Valla ilk yüz beşe girdim Türkiye de
408847933 ID NUMARALARIN GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR
Osman PEPE:Ne zaman ?
Mehmet ÇELİK :2007 de şimdi kaça gireceğim belli değil beklide ona girerim
Osman PEPE:Ya koçu ve sabancıyı geçeceğiz anasını satayım
Mehmet ÇELİK :Öyle olacak
Osman PEPE:Neyse giderse gitsin
Mehmet ÇELİK :Yavaş yavaş ben onu dedim o vakit nasıl biliyorsan o vakit yap dedim siktergitsin ya
Osman PEPE:Yapar herhalde yapmazsa dediğin gibi
Mehmet ÇELİK :Ne yani o dünyada yoksa biz yok muyuz ?
Osman PEPE:Ölecek değiliz ya
Mehmet ÇELİK :Aslında benim kafam takıldı ona birde bir sıkıntı vardı toparladı beni
Osman PEPE:Neyse bir faydası olmuştur
Mehmet ÇELİK :Evet
Osman PEPE:Sen ne zaman döneceksin
Mehmet ÇELİK :Perşembe günü döneceğiz Allahın izniyle
Osman PEPE:Allah yolunu açık etsin bakalım dönünce görüşürüz
Mehmet ÇELİK :Tamam bakanım
'BİR ARAYAYIM BİZE DE BİR İŞ ALMIŞTIR, DEDİM'
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 **** numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : ( ) 414477731- 414477744 ID
Tarih, Saat Süre : 10.02.2009 / 17:05:17 / 00:08:59
Arayan veya Aranan Numara : 0 312 436 ** ** / 0 532 613 ** **
Arayan veya Aranan Kişi : KAR İNŞAAT TAHHÜT MÜŞAVİRLİK SAN VE TİC. LTD.ŞTİ (Osman PEPE) / TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş. (Mehmet ÇELİK)
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşma İçeriği :
Sekretarya : Alo
Mehmet ÇELİK : Alo selamün aleyküm
Sekretarya : Sayın Mehmet ÇELİK
Mehmet ÇELİK : Evet
Sekretarya : Mehmet bey İstanbul dasınız değil mi efendim?
Mehmet ÇELİK : İstanbul dayım İstanbul dayım evet
Sekretarya : Sayın Osman PEPE’ nin makamından arıyorum efendim müsait misiniz? Sayın bakanım sizinle görüşmek ister Mehmet bey
Mehmet ÇELİK : Görüşeyim
Sekretarya : Bağlıyorum efendim
Osman PEPE : Aloo
Mehmet ÇELİK : Selamün aleyküm
Osman PEPE : Aleyküm selam Mehmet bey ne yaptın ne ettin?
Mehmet ÇELİK : ……..gittik, gezdik, geldik güzel şeyler var
Osman PEPE : Ben ne dedim şimdi biliyor musun? Arayayım, mutlaka iş almıştır, bir tanede bize almıştır, dedim
Mehmet ÇELİK : Valla iş alırız iş almak için imkan var orada da
Osman PEPE : Hee
Mehmet ÇELİK : Bir, ben buradan giderken Bin Ladin den randevu alındı onlarla görüştüm, evet iş çok, birde orada ticaret odası başkanı var iş yapıyor, orada da iş çok, Bin Ladin den ise o ticaret odası başkanını çok gözüm tuttu ama ilk şey yani orada iş bolluğu var ama bizim buradaki sıkıntılarımızı ne yapacağız
Osman PEPE : Heh heh he he
Mehmet ÇELİK : Heh heh he he, adam demiş ki, dayak yemekten bıçağı çekemiyorum, sadece dayak yiyor
Osman PEPE : ………..diyorsun ha
Mehmet ÇELİK : Evet
Osman PEPE : Vallaha gerçekten biz hani sayılı selamete bir yerden çıkmamız lazım yani
Mehmet ÇELİK : Valla ben ııııı Suudi Arabistan a daha önceden herkesin gittin zamanda hemen ortak şirket kuralım diyorlar, bende ortak şirkete karşım daha önceden ben onlara dedim ben şirketimi kurdum, konsorsiyum yapalım, tamam o da olur diyorlar o zaman, hepsi hep ortaklığa gidiyorlar niye? Kendilerini garantiye alıyorlar ve başkaları ile de iş yapma diye yapıyorlar onu
Osman PEPE : Haa
414477731- 414477744 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.
Mehmet ÇELİK : Ama konsorsiyum olarak olursa onla da iş yapabilirsin herkesle de iş yapabilirsin
Osman PEPE : Doğru
Mehmet ÇELİK : Şimdi ben onun için Suudi Arabistan a gitmeyi gözüme aldım diye ben baştan şirketi kurdum
Osman PEPE : Anladım
Mehmet ÇELİK : Ha bitmedi ama bitmek üzere şey ediyor ondan sonra gideceğiz, ha bir de bir sıkıntı var, mesela Türkiye den bir şube açarsan Türkiye den gidersin oradaki işlere ihalelere girersin, ama orada şirketi kurdun mi, senin buradaki iş bitirmelerinin yarısını alıyorlar
Osman PEPE : Öyle mi?
Mehmet ÇELİK : Tabi o da kayıp var orada
Osman PEPE : Hııı
Mehmet ÇELİK : Onun için şirketi kurdum orada fark etmez hem de şube açarsın oraya ayriyeten, oraya Mehmet ÇELİK, Tek Çelik bir şirket kurduk onların kanunlarıyla onlarla onla ortak iş yaparım ama buradan direkt oradan çalışıyor ile işi öğrendim, buradan Tek Çelik’in şubesini açarak şube şeklinde girerim, direkt Türkiye den girebiliyorsun ama orada çalışıyorsun öğreniyorsun orayı o vakit rahat girebilirsin
Osman PEPE : Anladım, nasıl geçti seyahatiniz?
Mehmet ÇELİK : Valla seyahat iyi geçti, çok iyi geçti yani çok kişilerle görüştük, daha çok şeyler varda benim gözümü tutan bu iki grup
Osman PEPE : Anladım
Mehmet ÇELİK : Bin Ladin grubu diyor ki; biz beraber konsorsiyum da olabiliriz ortakta girebiliriz, gireriz işi alırız, işin bütün yetkilerini sana veririm, ben dedim ona zaten yetkiyi ben almadan yapmam, yetkilerimi sana veririm devam edersin hakediş yapmaya…………parayı da kazanırız dedi
Osman PEPE : Anladım taşoranlık değil yani
Mehmet ÇELİK : Yok taşoranlığa girmem, taşoranlığa girdin mi Bin Ladin değil babam çıksa oraya yasa, iktidara onun taşoranlığa girmem, çünkü parayı alacak sana verecek mi vermeyecek mi
Osman PEPE : Doğru doğru evet, Allah kolaylık versin Ahmet bey
Mehmet ÇELİK : Amin amin cümlemize şimdide Yunanistan la bir iş götürüyorlar, bilmiyorum Yunanistan la iş yapılır mı?
Osman PEPE : Yapılır tabi ne oldu Yunanlılar, komşumuz bizim Yunanlılar yaa, he hemşerimizdirler
Mehmet ÇELİK : Bilmem ha, bilmiyorum nasıl hemşerimiz oluyor da, Of tan mı hemşerimiz oluyorlar
Osman PEPE : Yav Of, Çaykara;Trabzon ne karıştırıyorsun heh heh heh hee
Mehmet ÇELİK : Heh heh he hee,
Osman PEPE : Ne işi var orada Yunanistan da
Mehmet ÇELİK : Orada ııı konut işi var
Osman PEPE : Konut işi var, valla para kazanılan her yere gidin
Mehmet ÇELİK : İşte ııı şimdi projeleri mrojeleri alıp gelecek adam, fiyatlara bakacağım, o kendi kendine yani şeyden geldi bizim mobilyacı orada iş yapıyor ondan geldi
Osman PEPE : Hıı
Mehmet ÇELİK : Gelecekler işte gelecekler mobilyacı oradadır akşam bu akşam geliyor yarın görüşeceğiz diyeceğiz ki felan gün gel, gelecek burada bizim, kendi bizi burada görecekler ondan sonra biz bakacağız onların projelerine işimize gelen (5-6) tane iş var hangisine girersek gireceğiz
Osman PEPE : Anladım orası da yakın uzak ta yer değil haa
Mehmet ÇELİK : He eğer o görüşmede olmak istersen senada haber veririm
414477731- 414477744 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN ÜÇÜNCÜ SAYFASIDIR.
Osman PEPE : Yani sen bir gör bakalım da, sen ayağını bir yere bastığın zaman bizi arakadan çeker alırsın oraya daa
Mehmet ÇELİK : İnşallah inşallah siz mi basarsınız, siz mi çeker alırsınız, biz mi alırız o yönden mevlam ne verirse
Osman PEPE : Yaa neyse birimiz bir yere şey yapalım da yaa
Mehmet ÇELİK : Evet Mevla hangisini uygun görürse
Osman PEPE : Allah hayırlısını versin inşallah
Mehmet ÇELİK : Amin amin, bir yerden çıkartacak bizi yaa mevlam, inşallah ben güveniyorum
Osman PEPE : İnşallah ümidimizi kesmedik yaa, Allah kolaylık versin
Mehmet ÇELİK : Amin amin
Osman PEPE : Allah sıkışan daralan bunalan imdat isteyenlere kolaylık versin
Mehmet ÇELİK : Şimdi birde yarın bir toplantımız var
Osman PEPE : Ha
Mehmet ÇELİK : Şimdi burada kimisi çok düşüyor şey yapıyor bu satışta biz orada rezil olacağız
Osman PEPE : Oh bak ben sana bir şey söyleyeyim, en güzeli ne bunun biliyor musunuz Mehmet bey?
Mehmet ÇELİK : Hı
Osman PEPE : O herkesin kendi dairesi olsun üzerine alın dairelerinizi
Mehmet ÇELİK : Evet birlikte satalım öyle mi?
Osman PEPE : Birlikte ama orada tek satış olsun
Mehmet ÇELİK : Bende aynı şeye varım
Osman PEPE : Niye biliyor musun birbirine kırdırırlar sizi
Mehmet ÇELİK : Kırdırıyorlar kırdırıyorlar, kırdırmıyorlar değil, zaten şey nedir o Burak bedava bedava vermeye başladı
Osman PEPE : He o yaa hiç sorma o çok acayip kırıyor yaa, yani orada şunu söyleyeyim, yazık olacak o kadar emeğe
Mehmet ÇELİK : Evet, yoo ben şöyle düşündüm, eğer böyle olursa ben daireleri kiraya vereceğim
Osman PEPE : Ee daha akıllıca bir iş
Mehmet ÇELİK : Başka, başka türlü olmaz
Osman PEPE : Doğru kesinlikle daha sonra satmak daha iyi ben bunu 94 krizinde yaptım ve kazandım biliyor musun?
Mehmet ÇELİK : Evet
Osman PEPE : Daha sonra var ya o daireleri dairelerimi çok iyi fiyatlardan sattım daha sonra
Mehmet ÇELİK : Şimdi ben bu yarın ki toplantıya bu senin dediğini teklif edeceğim, benim niyetim o eğer uyarsa tutarsa onun şeklini şey yaparız tutmazsa benim düşündüğüm ki niyet bu
Osman PEPE : A o güzel olur ben sana söyleyeyim, bende aynen düşünüyorum, senin gibi düşündüm yani
Mehmet ÇELİK : O vakit ona göre bende o şekil de düşünüyorum yani yoksa birlikte satarsak
Osman PEPE : İyi hayır hayır o, ya bu orada birbirinizin boğazını sıkacaksınız başka bir şey olmaz ben sana söyleyeyim
Mehmet ÇELİK : Oraya birlikte birlikte bir elden satarsak hangi daireyi beğenip alırsa
Osman PEPE : O kadar
Mehmet ÇELİK : E bir elden satarsak satılan kendi parasını alır, satılmayan orada ona buna razı olunursa, çok güzel bir şey olur satarız, ona razı olunmazsa satmaktansa ben hemen kiraya çıkacağım onları
Osman PEPE : Doğru düşünüyorsun, şu anda (1000-1500) liraya verilir mi orada kiraya?
414477731- 414477744 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN DÖRDÜNCÜ SAYFASIDIR.
Mehmet ÇELİK : Veremezsin galiba
Osman PEPE : (1200-1300)’e verirsin herhalde
Mehmet ÇELİK : Verirsin veririsin
Osman PEPE : E o zaman da iyi ben sana söyleyeyim
Mehmet ÇELİK : Yaa orası site içi ya (1500) liraya da verilir orası
Osman PEPE : Verilir
Mehmet ÇELİK : Verilir, yani 4+1 ler (1500) e ucuz olur, şey 3+1 ler, şey 4+1 ler pardon 3+1 ler (1500) normaldir, diğerleri de düşer
Osman PEPE : Ama sana şunu söyleyeyim bu sıkıntıdan sonra orası değerini bulur
Mehmet ÇELİK : Valla bakalım benim niyetim düşüncem bu
Osman PEPE : Değerini bulur
Mehmet ÇELİK : Birlikte satarsak satalım
Osman PEPE : Aynen katılıyorum sana ben sana destek veririm
Mehmet ÇELİK : Ama birlikte satamazsak o vakit
Osman PEPE : Sana destek veririm Mehmet bey
Mehmet ÇELİK : İşte ben o teklifi yapacağım
Osman PEPE : Tamam yap o zaman hayırlı olsun
Mehmet ÇELİK : Tamam sağol
Osman PEPE : Tamam oldu görüşürüz inşallah
Mehmet ÇELİK : Oldu tamam sağol selamün aleyküm
Osman PEPE : Hadi selamün aleyküm
'ENERJİ BAKANI İLE KIRGİZİSTAN'A GİDİYORUM'
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 ** ** numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : ( ) 418250574 ID
Tarih, Saat Süre : 16.02.2009 12:37:07 00:01:35
Arayan veya Aranan Numara : 0 532 613 ** ** / 0 532 683 ** **
Arayan veya Aranan Kişi : TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.SAN. A.Ş. (Mehmet ÇELİK) / Mehmet Akif ÖZALP
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşma İçeriği :
Mehmet ÇEVİK : Alo
Mehmet Akif ÖZALP : Buyur Mehmet amca
Mehmet ÇEVİK : Ne var ne yok
Mehmet Akif ÖZALP : Ham dolsun sizler nasılsınız
Mehmet ÇEVİK : Bizlerde iyiyiz sabahtan aradın dönemedim. Şeyi soracağım görüşebildin mi bu arkadaşla.
Mehmet Akif ÖZALP :Valla Mehmet amca şahsı ile hic görüşemedim, hep sekreterleri ile görüşüyorum, yurtdışında diyor, toplantıda diyorlar,
Mehmet ÇEVİK : Hıı
Mehmet Akif ÖZALP : Ben şöyle yapacağım bugün ya size uğrayacağım yada yarın uğrayacağım, bu gün uğramazsam şehir dışına çıkacağım Ankaraya gideceğim
Mehmet ÇEVİK : Ben yarın Gırgızistana gidiyorum
Mehmet Akif ÖZALP : Türkistan mı
Mehmet ÇEVİK : La Gırgızistan Gırgızistan
Mehmet Akif ÖZALP : Ya Gırgızistan dedim
Mehmet ÇEVİK : Enerji bakanı ile gidiyorum ya mecbur gidiyorum yani bir iş için değil
Mehmet Akif ÖZALP : Anladım tamam
Mehmet ÇEVİK : o nu bir şey yapalım da bazı kişiler söylüyor, pek fazla inanmıyorum ona başkalarına veriyorlar şu bu diye olması mümkün değil
Mehmet Akif ÖZALP : Anladım, bende Mehmet amca zorlayım bu gün uğramaya o zaman çalışayım, nerdesin şu an
Mehmet ÇEVİK : Bürodayım büroda
Mehmet Akif ÖZALP : Tamam ben uğrayıp geçerim.
DEVLET BAKANI'NA : BİZİM YERİMİZE GİRENİ ONAYLAMAYACAKSIN
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 18 10 numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : ( ) 397989967 ID
Tarih, Saat Süre : 19/01/2009 18:45:49 / 00:01:09
Arayan veya Aranan Numara : 0 53261 ** ** / 0 533769** **
Arayan veya Aranan Kişi :(Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş / TURKISH PETROLEUM INT.COMPANY LIMITED ( Telefonda konuşan X DEVLET BAKANI )
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşma İçeriği :
X DEVLET BAKANI:Efendim
Mehmet ÇELİK:Selamünaleyküm
X DEVLET BAKANI:Aleykümselam
Mehmet ÇELİK:Nasılsınız sayın bakanım
X DEVLET BAKANI:İyiyim sen nasılsın inşallah
Mehmet ÇELİK:Allaha şükür Ankara da mısın Türkiye de misin ?
X DEVLET BAKANI:Ankaradayım
Mehmet ÇELİK:Yarın ben istanbuldayım da müsait olabilir misiniz ?
X DEVLET BAKANI:Ankara ya geldiğinde ara beni
Mehmet ÇELİK:Bu Türk A.Ş. var
X DEVLET BAKANI:Ee
Mehmet ÇELİK:( … anlaşılmadı ) geldi oraya bunu onaylamayacaksın bizim yerimize girdi
X DEVLET BAKANI:Öyle mi Bi geldiğinde bana bi söyle bunu
Mehmet ÇELİK:Geldiğimde bilgi verecem sana
X DEVLET BAKANI:Oldu
Mehmet ÇELİK:Bir şey var
X DEVLET BAKANI:Olur ne var
Mehmet ÇELİK:Hamit bey de bir araştırma yaptı onunla gelecem bilgi verecek sana
X DEVLET BAKANI:Tamam
Mehmet ÇELİK: Geç vakitse dersin bana
X DEVLET BAKANI:Bana arasın
Mehmet ÇELİK:Peki bakanım tamam
X DEVLET BAKANI:Sağ ol
Mehmet ÇELİK:Sağolun bakanım selamünaleyküm
X DEVLET BAKANI:Aleykümselam
'BAKANIM TELEFONDA SÖYLEYEMEYECEĞİM'
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 ** ** numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : ( ) 406492799 ID
Tarih, Saat Süre : 30/01/2009 12:03:57/ 00:01:00
Arayan veya Aranan Numara : 0 532613** **/ 0 533769** **
Arayan veya Aranan Kişi :(Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş / TURKISH PETROLEUM INT.COMPANY LIMITED ( Telefonda konuşan X DEVLET BAKANI )
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşma İçeriği :
X DEVLET BAKANI:Efendim
Mehmet ÇELİK:Selamünaleyküm bakanım
X DEVLET BAKANI:Aleykümselam Mehmet bey
Mehmet ÇELİK:Nasılsınız ?
X DEVLET BAKANI:İyiyiz sizler nasılsınız Mehmet ÇELİK:
Ben Bekir’in düğününe gelmesin siz cumartesi günü Ankara damısınız
X DEVLET BAKANI:Gayret edecem Mehmet ÇELİK:Ankara da mısınız sizinle görüşmek istiyorum
X DEVLET BAKANI:Şuan Ankara dayım yoğunum biraz
Mehmet ÇELİK:Yarın ?
X DEVLET BAKANI:Yarın İstanbulda olacam ama ona göre gelmeye çalışacam
Mehmet ÇELİK:Tamam
X DEVLET BAKANI:Hayırdır bir şey mi var
Mehmet ÇELİK:Bir konu konuşacam telefonda söylemeyecem
X DEVLET BAKANI:Sen şuan Ankara damısın?
Mehmet ÇELİK:Yok ben İstanbuldayım yarın sabah geliyorum Ankara ya
X DEVLET BAKANI:Ona göre bir bakayım olur mu ben sana bildiririm
Mehmet ÇELİK:Tamam bakanım
X DEVLET BAKANI: Sağ ol