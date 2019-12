'BAKANIM TELEFONDA SÖYLEYEMEYECEĞİM'

T24 - “Ergenekon terör örgütü üyeliği, evrakta sahtecilik, tehdit ve iftira” suçlamasıyla tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in yaklaşık iki yıl süren İsmailağa cemaati soruşturmasında mahkeme kararıyla dinlenen telefon konuşmaları binlerce sayfayı buluyor.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, dosyayı devretmek durumunda kaldığı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği resmi yazıda, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle ilgili olarak ağır suç şüphelerine yer verdi.



Cihaner, “Ergenekon terör örgütüne üyelik” iddiasıyla tutuklanmadan önce cemaat soruşturmasının elinden alınması üzerine dosyayı devralan Erzurum Başsavcılığı'na bir “görevsizlik” yazısı gönderdi. Cihaner bu yazıda, AKP Hükümeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Hilmi Güler ve Çevre Bakanlığı yapan Osman Pepe'nin mahkeme kararıyla telefonları dinlenen isimlerle yaptıkları konuşmalara dikkat çekti. Cihaner, halen AKP Kocaeli Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Osman Pepe'nin, İsmailağa cemaati soruşturması kapsamında telefonu dinlenen işadamı Mehmet Çelik ile “vergi kaçakçılığı izlenimi veren” konuşmalarının tespit edildiğini kaydetti. Erzincan Başsavcısı Cihaner, Mehmet Çelik'in, halen AKP Ordu Milletvekili olan Hilmi Güler'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'yken arayarak “talimat verir şekilde” rakibi olan firmaya iş / ihale verilmemesini istediğine işaret etti.



Cemaate ilişkin haberleşmelerde adı en sık geçen isimlerden olan Tek Çelik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi işadamı Mehmet Çelik'in mahkeme kararıyla dinlenen telefon konuşmalarını yorumsuz aktarıyoruz.





'CUMHURBAŞKANI'YLA ARABİSTAN'A GİDİYORUM, BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAĞIM'





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI



Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 ** ** numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.



Kayıt Sıra No : 408847933 ID

Tarih, Saat Süre : 02/02/2009 / 20:08:10 / 00:05:00

Arayan veya Aranan Numara : 0 53231 ** ** / 0 53261 ** **

Arayan veya Aranan Kişi : Osman PEPE / (Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş

Konuşma Dili : Türkçe





Mehmet ÇELİK :Selamünaleyküm

Şahin :Alo Mehmet bey Kurmay Şahin ben sayın bakanımızı takdim edecem müsaitseniz.

Mehmet ÇELİK :Tabi alo

Osman PEPE:Selamünaleyküm nasılsın

Mehmet ÇELİK :Aleykümselam sayın bakanım yoğunsunuz galiba bu sefer

Osman PEPE:Valla çok yoğunum sabah kalktığım da saat:05.30 tu

Mehmet ÇELİK :Yok toplantıya saat:01.00 de başladın hiç çıkmadın

Osman PEPE:Aynen öyle

Mehmet ÇELİK :

Allah yardımcınız olusun ne diyelim başka bir şey yapamıyoruz

Osman PEPE:Allah razı olsun Mehmet Bey ne edeceğiz ya na yapıyorsun ne ediyorsun

Mehmet ÇELİK :Uğraşıyoruz Sudi Arabistan’a gidiyor Cumhurbaşkanıyla orda şirket kurmuştum imzayı atacam bir taşta iki kuş vuracam

Osman PEPE:Cumhurbaşkanıyla mı gidiyorsun

Mehmet ÇELİK :Evet

Osman PEPE: İyi ediyorsun Allah yolunu açık etsin

Mehmet ÇELİK :Şimdi bakanım başka bir konu vardır ordan dönüşte bir istiare yapsak burada Kosovalı vardır burada ortak bir iş yapacağız finansman bir sorun

Osman PEPE:Dön gel de o zaman görüşelim

Mehmet ÇELİK :Yaklaşık 90 km. lik yol işi

Osman PEPE:Anladım

Mehmet ÇELİK :Bu baya büyük bir iş oraya saldırıcağız

Osman PEPE:Hayırlısı olarak bir dön gel de

Mehmet ÇELİK :Benim biladerim şu şey de spor için bir konu varda seninle görüşmek istiyordu da bende onunla görüşemedim çok yoğundum bende sözleşme yapıyorduk Kosova’yla tama öğrenemedim senin telefonunu versem Metin çelik bu konuyu anlatsa seninde bir yere telefon etsen olabilir mi?

Osman PEPE:Anladım ama kime telefon edecem

Mehmet ÇELİK :Yok bakacan makul bir şeyse olacak senin de bir şeyin olmayacak zaten istemeyiz bilirsin Metin Çelik benim kardeşim senin telefonunu versek yarım saat içinde seni arasa müsait olabilir misin ?

Osman PEPE:Saat:10.00 dan sonra arasın beni

Mehmet ÇELİK :Saat ondan sonra

Osman PEPE:Çünkü kalabalık bir heyetle bir yere çıktık gidiyoruz daha sonra arasın beni

Mehmet ÇELİK :Allah yardımcı olsun sizin bende gideyim de geleyim oturup konuşuruz bu konuyu

Osman PEPE:Siz ne ediyorsunuz Yeminli mali müşavir hikayesini

Mehmet ÇELİK :Bir tipik hareketleri var onun dediğini yapmadık dedik çok olursa git deriz ona sizin adamınızı beğendim kusura bakmasın ya buda iyidir de disiplini sağlıyor da vergi vereceksin gibi bizim düşmanımız mısın?

Osman PEPE:Ya bırak anamızı ağlattı bize o kadar sigorta öderditti. O kadar vergi ödedik rekortmen oluyoruz ha

Mehmet ÇELİK :Ben rekortmen oldum

Osman PEPE:Ciddi mi

Mehmet ÇELİK :Valla ilk yüz beşe girdim Türkiye de





Osman PEPE:Ne zaman ?

Mehmet ÇELİK :2007 de şimdi kaça gireceğim belli değil beklide ona girerim

Osman PEPE:Ya koçu ve sabancıyı geçeceğiz anasını satayım

Mehmet ÇELİK :Öyle olacak

Osman PEPE:Neyse giderse gitsin

Mehmet ÇELİK :Yavaş yavaş ben onu dedim o vakit nasıl biliyorsan o vakit yap dedim siktergitsin ya

Osman PEPE:Yapar herhalde yapmazsa dediğin gibi

Mehmet ÇELİK :Ne yani o dünyada yoksa biz yok muyuz ?

Osman PEPE:Ölecek değiliz ya

Mehmet ÇELİK :Aslında benim kafam takıldı ona birde bir sıkıntı vardı toparladı beni

Osman PEPE:Neyse bir faydası olmuştur

Mehmet ÇELİK :Evet

Osman PEPE:Sen ne zaman döneceksin

Mehmet ÇELİK :Perşembe günü döneceğiz Allahın izniyle

Osman PEPE:Allah yolunu açık etsin bakalım dönünce görüşürüz

Mehmet ÇELİK :Tamam bakanım





'BİR ARAYAYIM BİZE DE BİR İŞ ALMIŞTIR, DEDİM'





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI



Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 **** numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.



Kayıt Sıra No : 414477731- 414477744 ID

Tarih, Saat Süre : 10.02.2009 / 17:05:17 / 00:08:59

Arayan veya Aranan Numara : 0 312 436 ** ** / 0 532 613 ** **

Arayan veya Aranan Kişi : KAR İNŞAAT TAHHÜT MÜŞAVİRLİK SAN VE TİC. LTD.ŞTİ (Osman PEPE) / TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş. (Mehmet ÇELİK)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :



Sekretarya : Alo

Mehmet ÇELİK : Alo selamün aleyküm

Sekretarya : Sayın Mehmet ÇELİK

Mehmet ÇELİK : Evet

Sekretarya : Mehmet bey İstanbul dasınız değil mi efendim?

Mehmet ÇELİK : İstanbul dayım İstanbul dayım evet

Sekretarya : Sayın Osman PEPE’ nin makamından arıyorum efendim müsait misiniz? Sayın bakanım sizinle görüşmek ister Mehmet bey

Mehmet ÇELİK : Görüşeyim

Sekretarya : Bağlıyorum efendim

Osman PEPE : Aloo

Mehmet ÇELİK : Selamün aleyküm

Osman PEPE : Aleyküm selam Mehmet bey ne yaptın ne ettin?

Mehmet ÇELİK : ……..gittik, gezdik, geldik güzel şeyler var

Osman PEPE : Ben ne dedim şimdi biliyor musun? Arayayım, mutlaka iş almıştır, bir tanede bize almıştır, dedim

Mehmet ÇELİK : Valla iş alırız iş almak için imkan var orada da

Osman PEPE : Hee

Mehmet ÇELİK : Bir, ben buradan giderken Bin Ladin den randevu alındı onlarla görüştüm, evet iş çok, birde orada ticaret odası başkanı var iş yapıyor, orada da iş çok, Bin Ladin den ise o ticaret odası başkanını çok gözüm tuttu ama ilk şey yani orada iş bolluğu var ama bizim buradaki sıkıntılarımızı ne yapacağız

Osman PEPE : Heh heh he he

Mehmet ÇELİK : Heh heh he he, adam demiş ki, dayak yemekten bıçağı çekemiyorum, sadece dayak yiyor

Osman PEPE : ………..diyorsun ha

Mehmet ÇELİK : Evet

Osman PEPE : Vallaha gerçekten biz hani sayılı selamete bir yerden çıkmamız lazım yani

Mehmet ÇELİK : Valla ben ııııı Suudi Arabistan a daha önceden herkesin gittin zamanda hemen ortak şirket kuralım diyorlar, bende ortak şirkete karşım daha önceden ben onlara dedim ben şirketimi kurdum, konsorsiyum yapalım, tamam o da olur diyorlar o zaman, hepsi hep ortaklığa gidiyorlar niye? Kendilerini garantiye alıyorlar ve başkaları ile de iş yapma diye yapıyorlar onu

Osman PEPE : Haa



Mehmet ÇELİK : Ama konsorsiyum olarak olursa onla da iş yapabilirsin herkesle de iş yapabilirsin

Osman PEPE : Doğru

Mehmet ÇELİK : Şimdi ben onun için Suudi Arabistan a gitmeyi gözüme aldım diye ben baştan şirketi kurdum

Osman PEPE : Anladım

Mehmet ÇELİK : Ha bitmedi ama bitmek üzere şey ediyor ondan sonra gideceğiz, ha bir de bir sıkıntı var, mesela Türkiye den bir şube açarsan Türkiye den gidersin oradaki işlere ihalelere girersin, ama orada şirketi kurdun mi, senin buradaki iş bitirmelerinin yarısını alıyorlar

Osman PEPE : Öyle mi?

Mehmet ÇELİK : Tabi o da kayıp var orada

Osman PEPE : Hııı

Mehmet ÇELİK : Onun için şirketi kurdum orada fark etmez hem de şube açarsın oraya ayriyeten, oraya Mehmet ÇELİK, Tek Çelik bir şirket kurduk onların kanunlarıyla onlarla onla ortak iş yaparım ama buradan direkt oradan çalışıyor ile işi öğrendim, buradan Tek Çelik’in şubesini açarak şube şeklinde girerim, direkt Türkiye den girebiliyorsun ama orada çalışıyorsun öğreniyorsun orayı o vakit rahat girebilirsin

Osman PEPE : Anladım, nasıl geçti seyahatiniz?

Mehmet ÇELİK : Valla seyahat iyi geçti, çok iyi geçti yani çok kişilerle görüştük, daha çok şeyler varda benim gözümü tutan bu iki grup

Osman PEPE : Anladım

Mehmet ÇELİK : Bin Ladin grubu diyor ki; biz beraber konsorsiyum da olabiliriz ortakta girebiliriz, gireriz işi alırız, işin bütün yetkilerini sana veririm, ben dedim ona zaten yetkiyi ben almadan yapmam, yetkilerimi sana veririm devam edersin hakediş yapmaya…………parayı da kazanırız dedi

Osman PEPE : Anladım taşoranlık değil yani

Mehmet ÇELİK : Yok taşoranlığa girmem, taşoranlığa girdin mi Bin Ladin değil babam çıksa oraya yasa, iktidara onun taşoranlığa girmem, çünkü parayı alacak sana verecek mi vermeyecek mi

Osman PEPE : Doğru doğru evet, Allah kolaylık versin Ahmet bey

Mehmet ÇELİK : Amin amin cümlemize şimdide Yunanistan la bir iş götürüyorlar, bilmiyorum Yunanistan la iş yapılır mı?

Osman PEPE : Yapılır tabi ne oldu Yunanlılar, komşumuz bizim Yunanlılar yaa, he hemşerimizdirler

Mehmet ÇELİK : Bilmem ha, bilmiyorum nasıl hemşerimiz oluyor da, Of tan mı hemşerimiz oluyorlar

Osman PEPE : Yav Of, Çaykara;Trabzon ne karıştırıyorsun heh heh heh hee

Mehmet ÇELİK : Heh heh he hee,

Osman PEPE : Ne işi var orada Yunanistan da

Mehmet ÇELİK : Orada ııı konut işi var

Osman PEPE : Konut işi var, valla para kazanılan her yere gidin

Mehmet ÇELİK : İşte ııı şimdi projeleri mrojeleri alıp gelecek adam, fiyatlara bakacağım, o kendi kendine yani şeyden geldi bizim mobilyacı orada iş yapıyor ondan geldi

Osman PEPE : Hıı

Mehmet ÇELİK : Gelecekler işte gelecekler mobilyacı oradadır akşam bu akşam geliyor yarın görüşeceğiz diyeceğiz ki felan gün gel, gelecek burada bizim, kendi bizi burada görecekler ondan sonra biz bakacağız onların projelerine işimize gelen (5-6) tane iş var hangisine girersek gireceğiz

Osman PEPE : Anladım orası da yakın uzak ta yer değil haa

Mehmet ÇELİK : He eğer o görüşmede olmak istersen senada haber veririm



Osman PEPE : Yani sen bir gör bakalım da, sen ayağını bir yere bastığın zaman bizi arakadan çeker alırsın oraya daa

Mehmet ÇELİK : İnşallah inşallah siz mi basarsınız, siz mi çeker alırsınız, biz mi alırız o yönden mevlam ne verirse

Osman PEPE : Yaa neyse birimiz bir yere şey yapalım da yaa

Mehmet ÇELİK : Evet Mevla hangisini uygun görürse

Osman PEPE : Allah hayırlısını versin inşallah

Mehmet ÇELİK : Amin amin, bir yerden çıkartacak bizi yaa mevlam, inşallah ben güveniyorum

Osman PEPE : İnşallah ümidimizi kesmedik yaa, Allah kolaylık versin

Mehmet ÇELİK : Amin amin

Osman PEPE : Allah sıkışan daralan bunalan imdat isteyenlere kolaylık versin

Mehmet ÇELİK : Şimdi birde yarın bir toplantımız var

Osman PEPE : Ha

Mehmet ÇELİK : Şimdi burada kimisi çok düşüyor şey yapıyor bu satışta biz orada rezil olacağız

Osman PEPE : Oh bak ben sana bir şey söyleyeyim, en güzeli ne bunun biliyor musunuz Mehmet bey?

Mehmet ÇELİK : Hı

Osman PEPE : O herkesin kendi dairesi olsun üzerine alın dairelerinizi

Mehmet ÇELİK : Evet birlikte satalım öyle mi?

Osman PEPE : Birlikte ama orada tek satış olsun

Mehmet ÇELİK : Bende aynı şeye varım

Osman PEPE : Niye biliyor musun birbirine kırdırırlar sizi

Mehmet ÇELİK : Kırdırıyorlar kırdırıyorlar, kırdırmıyorlar değil, zaten şey nedir o Burak bedava bedava vermeye başladı

Osman PEPE : He o yaa hiç sorma o çok acayip kırıyor yaa, yani orada şunu söyleyeyim, yazık olacak o kadar emeğe

Mehmet ÇELİK : Evet, yoo ben şöyle düşündüm, eğer böyle olursa ben daireleri kiraya vereceğim

Osman PEPE : Ee daha akıllıca bir iş

Mehmet ÇELİK : Başka, başka türlü olmaz

Osman PEPE : Doğru kesinlikle daha sonra satmak daha iyi ben bunu 94 krizinde yaptım ve kazandım biliyor musun?

Mehmet ÇELİK : Evet

Osman PEPE : Daha sonra var ya o daireleri dairelerimi çok iyi fiyatlardan sattım daha sonra

Mehmet ÇELİK : Şimdi ben bu yarın ki toplantıya bu senin dediğini teklif edeceğim, benim niyetim o eğer uyarsa tutarsa onun şeklini şey yaparız tutmazsa benim düşündüğüm ki niyet bu

Osman PEPE : A o güzel olur ben sana söyleyeyim, bende aynen düşünüyorum, senin gibi düşündüm yani

Mehmet ÇELİK : O vakit ona göre bende o şekil de düşünüyorum yani yoksa birlikte satarsak

Osman PEPE : İyi hayır hayır o, ya bu orada birbirinizin boğazını sıkacaksınız başka bir şey olmaz ben sana söyleyeyim

Mehmet ÇELİK : Oraya birlikte birlikte bir elden satarsak hangi daireyi beğenip alırsa

Osman PEPE : O kadar

Mehmet ÇELİK : E bir elden satarsak satılan kendi parasını alır, satılmayan orada ona buna razı olunursa, çok güzel bir şey olur satarız, ona razı olunmazsa satmaktansa ben hemen kiraya çıkacağım onları

Osman PEPE : Doğru düşünüyorsun, şu anda (1000-1500) liraya verilir mi orada kiraya?



Mehmet ÇELİK : Veremezsin galiba

Osman PEPE : (1200-1300)’e verirsin herhalde

Mehmet ÇELİK : Verirsin veririsin

Osman PEPE : E o zaman da iyi ben sana söyleyeyim

Mehmet ÇELİK : Yaa orası site içi ya (1500) liraya da verilir orası

Osman PEPE : Verilir

Mehmet ÇELİK : Verilir, yani 4+1 ler (1500) e ucuz olur, şey 3+1 ler, şey 4+1 ler pardon 3+1 ler (1500) normaldir, diğerleri de düşer

Osman PEPE : Ama sana şunu söyleyeyim bu sıkıntıdan sonra orası değerini bulur

Mehmet ÇELİK : Valla bakalım benim niyetim düşüncem bu

Osman PEPE : Değerini bulur

Mehmet ÇELİK : Birlikte satarsak satalım

Osman PEPE : Aynen katılıyorum sana ben sana destek veririm

Mehmet ÇELİK : Ama birlikte satamazsak o vakit

Osman PEPE : Sana destek veririm Mehmet bey

Mehmet ÇELİK : İşte ben o teklifi yapacağım

Osman PEPE : Tamam yap o zaman hayırlı olsun

Mehmet ÇELİK : Tamam sağol

Osman PEPE : Tamam oldu görüşürüz inşallah

Mehmet ÇELİK : Oldu tamam sağol selamün aleyküm

Osman PEPE : Hadi selamün aleyküm





'ENERJİ BAKANI İLE KIRGİZİSTAN'A GİDİYORUM'





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI



Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 ** ** numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.



Kayıt Sıra No : 418250574 ID

Tarih, Saat Süre : 16.02.2009 12:37:07 00:01:35

Arayan veya Aranan Numara : 0 532 613 ** ** / 0 532 683 ** **

Arayan veya Aranan Kişi : TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.SAN. A.Ş. (Mehmet ÇELİK) / Mehmet Akif ÖZALP

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :



Mehmet ÇEVİK : Alo

Mehmet Akif ÖZALP : Buyur Mehmet amca

Mehmet ÇEVİK : Ne var ne yok

Mehmet Akif ÖZALP : Ham dolsun sizler nasılsınız

Mehmet ÇEVİK : Bizlerde iyiyiz sabahtan aradın dönemedim. Şeyi soracağım görüşebildin mi bu arkadaşla.

Mehmet Akif ÖZALP :Valla Mehmet amca şahsı ile hic görüşemedim, hep sekreterleri ile görüşüyorum, yurtdışında diyor, toplantıda diyorlar,

Mehmet ÇEVİK : Hıı

Mehmet Akif ÖZALP : Ben şöyle yapacağım bugün ya size uğrayacağım yada yarın uğrayacağım, bu gün uğramazsam şehir dışına çıkacağım Ankaraya gideceğim

Mehmet ÇEVİK : Ben yarın Gırgızistana gidiyorum

Mehmet Akif ÖZALP : Türkistan mı

Mehmet ÇEVİK : La Gırgızistan Gırgızistan

Mehmet Akif ÖZALP : Ya Gırgızistan dedim

Mehmet ÇEVİK : Enerji bakanı ile gidiyorum ya mecbur gidiyorum yani bir iş için değil

Mehmet Akif ÖZALP : Anladım tamam

Mehmet ÇEVİK : o nu bir şey yapalım da bazı kişiler söylüyor, pek fazla inanmıyorum ona başkalarına veriyorlar şu bu diye olması mümkün değil

Mehmet Akif ÖZALP : Anladım, bende Mehmet amca zorlayım bu gün uğramaya o zaman çalışayım, nerdesin şu an

Mehmet ÇEVİK : Bürodayım büroda

Mehmet Akif ÖZALP : Tamam ben uğrayıp geçerim.





DEVLET BAKANI'NA : BİZİM YERİMİZE GİRENİ ONAYLAMAYACAKSIN





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI



Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 18 10 numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.



Kayıt Sıra No : 397989967 ID

Tarih, Saat Süre : 19/01/2009 18:45:49 / 00:01:09

Arayan veya Aranan Numara : 0 53261 ** ** / 0 533769** **

Arayan veya Aranan Kişi :(Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş / TURKISH PETROLEUM INT.COMPANY LIMITED ( Telefonda konuşan X DEVLET BAKANI )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :



X DEVLET BAKANI:Efendim

Mehmet ÇELİK:Selamünaleyküm

X DEVLET BAKANI:Aleykümselam

Mehmet ÇELİK:Nasılsınız sayın bakanım

X DEVLET BAKANI:İyiyim sen nasılsın inşallah

Mehmet ÇELİK:Allaha şükür Ankara da mısın Türkiye de misin ?

X DEVLET BAKANI:Ankaradayım

Mehmet ÇELİK:Yarın ben istanbuldayım da müsait olabilir misiniz ?

X DEVLET BAKANI:Ankara ya geldiğinde ara beni

Mehmet ÇELİK:Bu Türk A.Ş. var

X DEVLET BAKANI:Ee

Mehmet ÇELİK:( … anlaşılmadı ) geldi oraya bunu onaylamayacaksın bizim yerimize girdi

X DEVLET BAKANI:Öyle mi Bi geldiğinde bana bi söyle bunu

Mehmet ÇELİK:Geldiğimde bilgi verecem sana

X DEVLET BAKANI:Oldu

Mehmet ÇELİK:Bir şey var

X DEVLET BAKANI:Olur ne var

Mehmet ÇELİK:Hamit bey de bir araştırma yaptı onunla gelecem bilgi verecek sana

X DEVLET BAKANI:Tamam

Mehmet ÇELİK: Geç vakitse dersin bana

X DEVLET BAKANI:Bana arasın

Mehmet ÇELİK:Peki bakanım tamam

X DEVLET BAKANI:Sağ ol

Mehmet ÇELİK:Sağolun bakanım selamünaleyküm

X DEVLET BAKANI:Aleykümselam





'BAKANIM TELEFONDA SÖYLEYEMEYECEĞİM'





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI



Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 ** ** numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.



Kayıt Sıra No : 406492799 ID

Tarih, Saat Süre : 30/01/2009 12:03:57/ 00:01:00

Arayan veya Aranan Numara : 0 532613** **/ 0 533769** **

Arayan veya Aranan Kişi :(Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş / TURKISH PETROLEUM INT.COMPANY LIMITED ( Telefonda konuşan X DEVLET BAKANI )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :



X DEVLET BAKANI:Efendim

Mehmet ÇELİK:Selamünaleyküm bakanım

X DEVLET BAKANI:Aleykümselam Mehmet bey

Mehmet ÇELİK:Nasılsınız ?

X DEVLET BAKANI:İyiyiz sizler nasılsınız Mehmet ÇELİK:

Ben Bekir’in düğününe gelmesin siz cumartesi günü Ankara damısınız

X DEVLET BAKANI:Gayret edecem Mehmet ÇELİK:Ankara da mısınız sizinle görüşmek istiyorum

X DEVLET BAKANI:Şuan Ankara dayım yoğunum biraz

Mehmet ÇELİK:Yarın ?

X DEVLET BAKANI:Yarın İstanbulda olacam ama ona göre gelmeye çalışacam

Mehmet ÇELİK:Tamam

X DEVLET BAKANI:Hayırdır bir şey mi var

Mehmet ÇELİK:Bir konu konuşacam telefonda söylemeyecem

X DEVLET BAKANI:Sen şuan Ankara damısın?

Mehmet ÇELİK:Yok ben İstanbuldayım yarın sabah geliyorum Ankara ya

X DEVLET BAKANI:Ona göre bir bakayım olur mu ben sana bildiririm

Mehmet ÇELİK:Tamam bakanım

X DEVLET BAKANI: Sağ ol