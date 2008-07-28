Bakanı isyan ettiren görüntü

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, incelemelerde bulunduğu Edremit’in Altınoluk beldesinde, sahile atılan çöpleri görünce beraberindeki konvoyu durdurdu. Çöplerin sahile atılmasına tepki gösteren ve gazetecilerden kirletilmiş yerlerin kamuoyuna yansıtılması talebinde bulunan Günay, "Böyle turizmcilik mi olur?" dedi.



Ertuğrul Günay, ilk olarak, Altınoluk’ta bulunan Antandros Antik Kenti’nde incelemelerde bulunarak, kazı başkanı Doç. Dr. Gürcan Polat’tan kazılarla ilgili bilgi aldı. Gezisinin ardından buradan ayrılan Günay, turizm beldesi Altınoluk’ta sahile atılan çöpleri görünce, beraberindeki konvoyu durdurarak, aracından indi.



Günay, çöp atılarak kirletilmiş sahilin durumunu göstererek, "Böyle turizmcilik mi olur? Belediyenin buraları temizlemesi lazım. İnsanlar çöp içinde denize giriyor. Çöpün içinde turizmcilik mi olur?" dedi.Sahildeki vatandaşların konuyla ilgili şikayetlerini dinleyen Günay, daha sonra Güre beldesine bağlı Çamlıbel köyünde bulunan Zeytinbağı Otel’de yemek yedi.



Bakan Günay, burada, köyde pansiyonu bulunan oyuncu Tuncel Kurtiz ile sohbet etti. Kurtiz’in, bölge köylerindeki hızlı yapılaşmanın kontrol altına alınması talebini iletmesi üzerine Günay, konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılacağını ifade etti. Günay, Tuncel Kurtiz’in daveti üzerine, Tahtakuşlar köyünde bulunan ve emekli öğretmen Alibey Kudar tarafından kurulan Tahtakuşlar Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti.



Alibey Kudar’dan, bölgenin göçebe kültürüne ait müzede bulunan eserler hakkında bilgi alan Günay, 365 kilo ağırlığında, 2 metre 20 santimetre boyunda olan ve dünyanın en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası mumyası olduğu bildirilen mumyayı da ilgiyle inceledi. Ertuğrul Günay, daha sonra Güre Belediyesine ait tesislerde incelemelerde bulunarak, Belediye Başkanı Kamil Saka’dan, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.