Bakanı Hilmi Güler Aşkabat'ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, uluslararası enerji güvenliği konferansına katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.



Konferansa Türkiye'den Bakan Güler ile birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, Boru Hatları ile Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Hüseyin Saltuk Düzyol, BOTAŞ Yönetim Kurulu üyesi, Nabucco Koordinatörü Osman Zühtü Göksel, Dışişleri Bakanlığı Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vural Altay ile birlikte enerji uzmanları ve özel sektör temsilcileri de katılacak.



Bakan Güler, Ruhiyat Köşkü'nde yapılacak konferansın "Enerji kaynaklarının taşınması ve istikrarı" konulu oturumuna konuşmacı olarak katılacak.



Türkmenistan'ın ilk kez evsahipliği yaptığı konferansa, çeşitli ülkelerden temsilcilerin yanı sıra 100'ü aşkın enerji şirketi yetkilileri iştirak ediyor.



Konferansta BM'nin Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sha Zukang, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Marc Perrin de Brichambaut, "Energy Charter Secretariat" Genel Sekreteri Andre Mernier, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hurşid Anvar ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Bolat Nurgaliyev birer konuşma yapacak.

