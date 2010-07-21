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BAKANI ÇELİK'TEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET BURSA (A.A) 

21 Temmuz 2010 01:50

-BAKANI ÇELİK'TEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET BURSA (A.A) - 20.07.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Komando Onbaşı Hakan Yutkun'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Çelik, Bursa Valisi Şahabettin Harput ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Bursa Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ile birlikte, 5 ay önce askere giden Yutkun'un, Hamitler Mahallesi Hanım Sokak'taki baba evini ziyaret etti. Aile üyeleriyle görüşen Çelik, baba Zafer Yutkun'a başsağlığı diledi. Bu arada, Yutkun ailesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 

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