Bakanı Çelik: 'Kıdem tazminatı kalksın' diyen yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatının kaldırılacağı yönündeki eleştirilerle ilgili, "Kim kaldırıyor kıdem tazminatını? 'Kıdem tazminatını kaldıralım' diyen birisi mi var? Böyle bir şey yok ama yazılan çizilenlere göre kıdem tazminatı kalkıyor. Biz böyle bir cümle hiç kullanmadık. Hükümetin hiçbir üyesi de kullanmadı. 'Kıdem tazminatı kalksın' diyen yok" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında toplandı. Toplantıya TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Genel Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı'nın da olduğu ilgili bürokratlar katıldı.

'Alt işveren ve esnek çalışma uygulamaları ele alınacak'

Toplantının açılışında, sosyal diyalogu esas alan, işçi ve işvereni birbirini tamamlayan iki unsur olarak gören anlayış çerçevesinde çalışma hayatıyla ilgili son derece önemli düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, İş Sağlığı Güvenliği ve İntibak yasaları başta olmak üzere yaptıkları düzenlemelerde "biz yaptık oldu" mantığı içerisinde olmadıklarını ve diyaloğu esas aldıklarını söyledi.

Bu yaklaşımının en canlı şahitlerinin toplantıya katılanlar olduğunu ifade eden Çelik, çalışma hayatının dinamik bir alan olmasından dolayı önlerine yeni yeni sorunların çıktığını, bu sorunların da çözüm beklediğini bildirdi.

Çelik, söz konusu sorunların çözümüne yönelik olarak Eylül ayında Çalışma Meclis'ini topladıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Toplantıda üzerinde uzlaşılan konular olduğu gibi uzlaşılamayan konular da oldu. Uzlaşılamayan konuların diyalog çerçevesinden yine bu mekanizmalarla ele alınması ve çözüme kavuşturulması konusunda çabanın sarfedilmesi şeklinde bir sonuç bildirgesi kararı ortaya çıktı. Bu çerçevede bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün alt işveren ve esnek çalışma uygulamaları ve bu alanda yaşanan sorunlar başlıklarını ele alacağız."

'Sendikalaşmada bir artış var ama henüz istediğimiz noktada değil'

Bir basın mensubunun, toplantının gündeminde kıdem tazminatının olup olmadığını sorması üzerine Çelik, "Alt işveren ve alt işverenlerin sorunları' dediğimiz zaten o. Ana sorunların bir tanesi kıdem tazminatını alamamaları veya hak etmelerine rağmen alamamaları" yanıtını verdi.

Diğer bir basın mensubunun, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın "kıdem tazminatının önündeki en önemli problemin düşük sendikalaşma oranı" açıklamasını hatırlatarak sendikalaşma oranını arttıracak çalışmaların olup olmayacağını sorması üzerine Bakan Çelik, şunları söyledi:

"Toplu İş İlişkileri Yasasını biz çıkartırken örgütlenme gerçekten tıkanmıştı. Örgütlenme imkanı kalmayan bir mevzuat ile karşı karşıyaydık. Bu çerçevede Toplu İş İlişkileri Yasasını çıkarttık. Bunun getirdiği artılar var. Sendikalaşmada bir artış var ama henüz istediğimiz noktada değil. Zaten yasa da yeni yürürlüğe girdi. Sayın Başbakan Yardımcımızın orada dediği, örgütlü toplum noktasında bir vurgudur. Gerek işçi, gerek işveren, gerek hükümet olarak, o görüşe hepimizin katıldığını söyleyebilirim."

Kıdem tazminatının kaldırılacağı yönündeki eleştirilerle de tepki gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, şunları kaydetti:

"Kim kaldırıyor kıdem tazminatını? 'Kıdem tazminatını kaldıralım' diyen birisi mi var? Böyle bir şey yok ama yazılan çizilenlere göre kıdem tazminatı kalkıyor. Biz böyle bir cümle hiç kullanmadık. Hükümetin hiçbir üyesi de kullanmadı. 'Kıdem tazminatı kalksın' diyen yok. Uygulamada bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılara birlikte nasıl çözüm buluruz tartışması çok farklı yerlere götürülüyor."

Danışma Kurulu on gün içinde yeniden toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada ise tarafların on gün içinde yeniden bir araya geleceğini söyledi. Gelinen aşamada tüm kesimlerin taleplerinin, bir özet şekline dönüştürüldüğünü aktaran Çelik, bunların yasal düzenlemeye nasıl uyarlanacağı konusunda çalıştıklarını da ifade etti. "Hiçbir işçi kardeşimiz, bir paniğe endişeye gerek yok. Şu kalkıyor, bu iniyor gibi değerlendirmeler yanlış." diyen Çelik, yapılacak olan şeyin tıkanan noktayı açmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Çelik, bir gazetecinin "3 çocuklu kadınlara erken emeklilik haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Tarafların çekinceleri var. O çekinceler üzerinde çalışıp son şekli vermiş olacağız"cevabını verdi.