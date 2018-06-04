Bakanı Arslan Gölbaşılılarla iftar sofrasında buluştu

Mehmet DEMİR / GÖLBAŞI(Ankara),(DHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Gölbaşı\'ndaki alta alınan Konya Yolu\'nda incelemelerde bulundu. Bakanı Arslan, bölge esnafını ziyaret edip, Gölbaşı Belediyesi\'nin Karşıyaka mahallesinde düzenlediği iftar programına katıldı.

İftara Bakan Arslan\'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve çok partili katıldı. Programda konuşan Arslan, Mogan Gölü\'nün temizlenmesiyle ilgili, Mogan Gölü\'nün temiz hale gelmesi Gölbaşı için çok önemliydi. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın talimatıyla \'Vira bismillah\' dedik. Fatih Sultan Mehmet\'in gemileri karadan yürüttüğü gibi bizde gemileri karadan yürütüp Mogan Gölü\'ne getirdik. Burada montajını yapıp Gölün temizliğine başladık. 2 milyon 700 bin metre küp çamurun temizlenmesi gerekiyordu. Yine 125 bin metre küp yosununun temizlenmesi gerekiyordu. Geçen yıl başladığımız çalışmalara şu ana kadar 1 milyon 400 bin metre küp çamuru temizlemiş durumdayız. Hedefimiz bu sene kışa kalmadan Mogan Gölü\'nü tamamen temizleyip, pırıl pırıl bir göl haline getirmektir dedi. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na ve Gölbaşı Belediyesi\'ne teşekkür eden Arslan, Başkan Duruay ve ekibi her zaman üzerine düşen vazifeyi harfiyen getirdi ve projenin her safhasında bizzat ilgilendi diye ekledi.

Projede bir ilk uygulandığını belirten Bakan Arslan, Mogan ve Eymir göllerinin alt akışı nedeniyle alt geçitte sızdırmazlık sağlamak için 67 bin metrekarelik diyafram duvar uygulaması yapılacağını kaydetti. Proje bedelinin 275 milyon lira olduğunu kaydeden Arslan, çalışmaların hızla ilerlediğini ve 2019 Mart ayında biteceğini vurguladı. Arslan, Sızdırmazlıktan kaynaklı yolları yer altına almada sıkıntı yaşıyorduk bu yöntemle bu sıkıntıyı aşmış olacağız. Öte yandan servis yollarını açarken yolun kenarındaki ağaçları da belediyemizle işbirliğiyle kesmeden köküyle birlikte taşıyarak başka yerlerde diktik. Güzergah üzerindeki peyzaj çalışmasıyla da Gölbaşı\'na değer ve güzellik katacak bir çalışma yapmış olacağız. Ülkemizin Kuzey-Güney aksında, Zonguldak, Antalya, Adana, İçel arasındaki ana koridorundaki bir bölgesini sıkıntıdan kurtarmış olacağız. ifadelerini kullandı.

Karayolu taşımacılığında uluslararası orta koridoru tamamlamakla taşımacılıktan gelir elde eden başka koridor sahibi ülkelere rahatsızlık verdiklerini söyleyen Arslan, şunları söyledi

Kusura bakmasınlar ülkemizin bu konumunu pekiştirecek orta koridoru özellikle avantajlı hale getirecek çalışmalara devam edeceğiz, kimin rahatsız olduğuna bakmayacağız. Ne yazık ki ülkemizin idaresine soyunanlar da bu işleri yaptırmamak, durdurmak, yıkmak gibi vaatlerle ortaya çıkıyorlar. Kusura bakmasınlar, bizim vatandaşımıza sözümüz var biz vatandaşımızın hizmetini görmek adına gecemizi gündüzümüze katıp bu projeleri yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz; onlar rahatsız olsa da. Ülkemizin dünya çapında taşımacılık koridorlarının merkezi olabilmesi adına da projeleri peş peşe yapıp bitireceğiz. İnşallah ülkemiz ulaştırma projelerinin marifetiyle hem sanayisini hem endüstrisini hem ekonomisini büyütecek daha fazla katma değer elde edecek.

İftar programına ev sahipliği yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, Gölbaşı\'nın iki yakasını bir araya getiren \'Konya Yolu Alta Alınması\' projesini ve Gölbaşılıların yıllardır beklediği Mogan Gölü\'nün temizlenmesi projesinin AK Parti Hükümetleri döneminde yapıldığını hatırlattı. Gölbaşı\'nda şimdiye kadar yapılan en yüksek devlet yatırımlarına Gölbaşı\'nın bu dönemde kavuştuğunu ifade eden, Duruay, Konya Yolu\'nun Alta Alınması ve Mogan Gölü\'nün temizlenmesi, beş adet üst geçidin yapılması 250 yataklı Devlet Hastanemizin temellerinin atılması, ilçemizin güvenliği için Mobeselerin yerleştirilmesi AK Parti hükümetimiz tarafından Gölbaşı\'na yapılan büyük yatırımlardır. Gölbaşı Belediye Başkanı olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a, Başbakanımız Binali Yıldırım\'a, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleştirme Bakanımız Ahmet Arslan\'a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Şahin\'in şahsında bütün AK Partili Milletvekillerimize teşekkür ederim dedi.

Arslan, iftar sonrası yaptığı konuşmanın ardından Konya yolu inşaat çalışmalarını inceledi ve esnaf ziyaretine bulundu.

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