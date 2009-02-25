Bakan'dan sonra AKP'li vekil de tehdit etti

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'den sonra AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Özbayrak da seçmeni tehdit etti: İzin vermezsek taş üstüne taş koyamazlar!



Adalet bakanı Mehmet Ali Şahin'in çok tartışılan "AKP'ye oy vermezseniz hizmet alamazsınız" manasına gelen sözlerinden sonra AKP Kırıkkale Milletvekili Prof. Mustafa Özbayrak, çıtayı yükseltti, açıkça seçmeni tehdit etti.



AKP Milletvekili Özbayrak, Kırıkkale'ye bağlı Hacılar kasabasındaki seçim irtibat bürosunun açılışında şunları söyledi:



"Biz Ankara'dan izin vermediğimiz sürece siz burada taş üstüne taş koyamazsınız.. Onun için eğer birileri size gelip de ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım diyorsa inanmayın. Yapamazlar; bize rağmen yapamazlar."

