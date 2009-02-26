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Politika

Bakandan sonra AKP'li vekil de çark etti

'Biz izin vermezsek taş üstüne taş koyamazsınız' diyen AKPli vekil Özbayrak, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri sürdü

26 Şubat 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in çok tartışılan "AKP'ye oy vermezseniz hizmet alamazsınız" sözlerinden sonra çıtayı yükselterek ‘’Biz Ankara'dan izin vermediğimiz sürece, siz burada taş üstüne taş koyamazsınız.’’ diyen AKP Kırıkkale Milletvekili Prof. Mustafa Özbayrak da çark etti ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü. 

Bakan'dan sonra AKP'li vekil de tehdit etti

Özbayrak önceki gün Kırıkkale’nin Hacılar Beldesinde yaptı konuşmada ‘’Eğer birileri size gelip de, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım diyorsa inanmayın. Yapamazlar; bize rağmen yapamazlar. Biz Ankara’dan izin vermediğimiz sürece burada taş üzerine taş koyamazlar" demişti.

'Boş vaatlere kanmasınlar istedim!'
 
Özbayrak da bu sözlerini Bakan Şahin gibi düzeltip yanlış anlaşıldığını söyledi. TBMM’de, bir açıklama yapan Özbayrak, ‘ Hacılar Kasabasındaki MHP’li Belediye Başkan adayı her ailden bir kişiye iş vereceği propogandası yapıyor. Her aileden bir kişi alınırsa 500 kişi eder. Bu da belediyenin kadrosunu aşıyor. Ben yeni kadro için Ankaera’nın izin vermesi gerektiğini söyledim. Ankara’nın izni olmadan belediyelere yeni kadro verilemeyeceğibni anlattım. Vatandaşlardan, boş vaadlere kanmamasını istedim. Sözüm başka yerlere çekildi’’ dedi.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de, ‘’AK Partiye oy vermezseniz hizmet alamazsınız’’ biçimindeki sözlerini tepkiler üzerine ‘’ Ben seçilecek belediye başkanı bizim partiden olursa memnun olurum' anlamına gelen bir ifade kullandım. Yerel yöneticilerin büyükşehir belediyesi ve merkezi hükümetle de uyum halinde, diyalog halinde olmasının yararlı olacağını düşündüm. Zaman zaman maksadınızı aşan ifadeler de ağzınızdan çıkabiliyor. (Bizim partili olmayan belediyelere oy verirseniz, biz bunlara yardım etmeyiz) anlamına gelen bir düşünceyle o cümleyi söylemiş değilim'' diye düzeltmişti.

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