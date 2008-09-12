Bakandan ramazan müjdesi

Hatay’da önceki gün katıldığı bir okul açılışı sırasında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ilginç bir istekle karşılaştı. Mine Kartal (29) adlı kadın Çelik’ten, otistik olan çocuğunun eğitim alabilmesi için öğretmen eşinin başka bir şehire tayin edilmesini rica etti. Kartal, çocuğunun eğitim alabilmesi için otistik çocuklara eğitim veren okulların bulunduğu 6 ilden (İzmir, Antalya, Eskişehir, Karabük, Marmaris ve Sakarya) birine taşınmak zorunda olduklarını belirtti. Bakan Çelik'in, Kartal’ın talebi karşısındaki tavrını Yavuz Donat kaleme aldı.



Ramazan müjdesi bayram hediyesi



Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik'ten, Hatay'daki Mine Kartal'a "ramazan müjdesi, bayram hediyesi..."



Mine Hanım'ın eşi "otistik çocuklara eğitim veren okulun bulunduğu bir kente atanacak."



Önce bir "prensip kararını" söyleyelim.



Hüseyin Çelik "bakan olunca" dedi ki:



- Şu mazeretle, bu raporla atama yapmam... Herkes gittiği yerde ne kadar kalması gerekiyorsa kalacak.



"Kararını" TBMM'de "grup toplantısında" da açıkladı.

"Bakanlar Kurulu'nda" da.



Hatay'da, bir okul açılış töreninde "uzaklardan bir kadın bağırınca..."



"Korumalar" o kadını "protestocu" sanıp, uzaklaştırmak isteyince...

"Gerisini" Hüseyin Çelik'ten dinleyelim:



Bırakın gelsin dedim.



Geldi... 17 yaşında evlenmiş... Çocuğu otistik... Dedi ki... Kocam öğretmen... Onu nereye isterseniz atayın... Yeter ki gideceğimiz yerde çocuğumun eğitim göreceği bir okul olsun.



Dün Hüseyin Çelik'le konuştuk... Dedi ki:

Konu çocuğun eğitimi olunca kendi kuralımı kendim deliyorum... Çocuğu için çırpınan Mine Hanım'ın gözyaşlarını siliyorum.





Yavuz Donat