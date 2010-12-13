Bakan'dan Ovaazatlı’ya seçim ödülleri

T24

'Oy vermeyin'



'1 milyon TL yatacak'



Devlet Bakanı Faruk Çelik, belediye başkanı makam otomobili, iki iş makinesi ve eski model 2 kamyonun anahtarlarını Belediye Başkanı İlhan Gürkaş’a teslim etti ve belediye binasının açılışını yaptı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Devlet Bakanı Faruk Çelik, geçen hafta yapılan belediye seçimlerini Ak Parti adayının kazandığı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı beldesini ziyaret ederek Başkan İlhan Gürkaş’a iki kamyon, iki iş makinesi ve makam otomobilinin anahtarlarını teslim etti. Ovaazatlı’da seçimden önce üzerinde “Bu kepçe bakanımız tarafından hediye edilmiştir” yazılı kepçe dikkat çekmiş Bakan Çelik de seçim öncesi yaptığı konuşmada “Ovaazatlı’nın talepleri var. Altı ay içinde bu talepleri yerine getiremezsek 7 ay sonraki seçimlerde sizden oy istemiyoruz. Eğer yaparsak 2 kat daha hizmet gelecek sözünü veriyorum” demişti.Ak Parti’nin “Bütünleşik Şehir” projesi kapsamında Bursa Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı mahalleye dönüştürülen ancak Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 12 Şubat 2010’da aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Ovaazatlı’da belediye başkanlığı seçiminde 1280 seçmenin 1220’si oy kullandı. Geçerli oyların 651’ini Ak Parti adayı İlhan Gürkaş alırken CHP adayı 313 oy aldı.Seçimden önce Çelik tarafından beldeye verilen ve üzerinde “Bu kepçe bakanımız tarafından Ovaazatlı’mıza hediye edilmiştir” yazılı iş makinası meydandaki yerinden alınarak Ak Parti Belde başkanının evinin önüne çekilmişti.Mustafakemalpaşa’daki AK Partili ilçe belediyesi de beldeye çok sayıda parke taşı yollayarak yiyecek standları kurmuştu.Çelik, beldede seçimden bir gün önce (04 Aralık) yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan ile Bursa’nın sorunları ve Ovaazatlı’da yapılacak seçimlere ilişkin görüşme yaptığını belirterek ilginç bir teklifte bulunmuştu. Çelik, şunları söylemişti:“Karaköy var Mustafakemalpaşa’da, bir gecede yandı kül oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir hizmet gerçekleştirdik. ‘Kış gelmeden evinizi teslim edeceğiz’ dedik. O dönemde muhalefet ‘Atıyorlar, yapamazlar’ dedi.Yangın Nisan’da çıktı. Aralık’ta tüm Karaköylüler evlerini, ahırlarını teslim aldı. Ne dediysek yaptık. 8 yıldır kime hangi sözü verdiysek yerine getirdik, alnımız açık. Laf üretmedik söyledik, söylediklerimizi de yerine getirdik. Eğer seçilirse İlhan Gürkaş’ın sağ yanında hükümetin bakanı ben Faruk Çelik ve tüm milletvekillerimiz olacak. Solunda ise Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile diğer ilçe belediye başkanlarımız yer alacak. Ovaazatlı’nın talepleri var. 6 ay içinde bu talepleri yerine getiremezsek 7 ay sonraki seçimlerde sizden oy istemiyoruz. Eğer yaparsak 2 kat daha hizmet gelecek sözünü veriyorum.”Çelik ayrıca, Ovaazatlı’dan Biber Kurutma Tesisi talebi aldıklarını seçimlerin ardından belediye başkanı mazbatasını alır almaz yaklaşık 1 milyon liranın belediyenin hesabına yatacağını kaydetmişti.Bakan Faruk Çelik dün yenilenen Ovaazatlı Belediye binası önünde vatandaşlara seslenedi. Çelik, “Eskiden sözler sigara paketine yazılıyordu. Sonra bu sözü veren siyasetçileri bulmakta zorluk çekiliyordu. Geçen hafta söz verdik. Bu hafta buradayız” dedi.