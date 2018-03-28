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Bakan'dan ‘ölülere oy kullandırılacak' iddialarına yanıt: Aslında ölü olarak değil, yaşıyor olarak da değil ama kaydı kapanmamış olarak...

"Böyle bir siyaset anlayışı ahlaktan uzak bir anlayıştır”

28 Mart 2018 20:01

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in gündeme getirdiği seçim kütüklerinde vefat etmiş insanların ‘yaşıyor’ göründüğü ve bu kayıtlar üzerinden oy kullanılacağı iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 milyonun üzerinde kişinin kayıtlarda ‘ölü olarak değil, yaşıyor olarak da değil ama kaydı kapanmamış’ olarak tutulduğu açıklamasında bulundu. 

Bir otelde düzenlenen Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni’nde konuşan Bakan Soylu, "2 milyonun üzerinde sayı, bizim sistemimizde ölü olarak var iken, kanunun bize verdiği talimatla aslında ölü olarak değil, aslında yaşıyor olarak da ama kaydı kapanmamış olarak orada tutulmaktadırlar. Şimdi bunun üzerinden ölülere oy kullandıracaklar. Bunu isteyen kim, isteyen muhalefet. Niçin istiyor? Siz canlıları öldürerek kaydını resen kapatarak oy kullanmamızı engelleyeceksiniz mantığıyla istiyor. Daha sonra, ortaklaşa dediklerini yaptıktan sonra, onların sözüyle beraber yeni bir noktaya geldikten sonra, değiştirdiği söylem, maalesef böyle bir anlayışı ortaya koymaktadır. Aynı muhalefet bugün tam tersini söylemektedir. Şimdi böyle bir siyaset anlayışı ahlaktan uzak bir anlayıştır” dedi. 

Bakan Soylu, "Burada siyasetçi şapkamı koyarak bir şey söyleyeyim; dünyada seçim işini en iyi, en dürüst beceren ülke Türkiye’dir” diye ekledi. 

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