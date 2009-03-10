Bakandan öğretmen isteyen öğrenciye azar!

Karşısında bakanı görence içinden geldiği gibi konuştu. Öğretmeniz yok diye şikâyet eden öğrenciyi öğretmenleri pişman etti!



Diyarbakır'ın Çüngüş İlçesi’nde 114 afet konutunun temelini atan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, “Sosyal devlet olmanın gereği, mağdur olan vatandaşlara en kısa zamanda yardım elini uzatmaktır” dedi.



Eker’in ziyaret ettiği Çünküş Lisesi’nde öğrenci Ayşe Altundağ, branş öğretmenleri olmadığı için derslerinin boş geçmesinden yakındı. Bakan Eker'in sorunun giderileceğini söyleyip ayrılmasından sonra liseli Altundağ’ın öğretmenleri tarafından azarlandığı görüldü.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 21 Şubat 2007’de Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde meydana gelen depremde evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için yapıtırılan 144 konutun temelin atma törenine katıldı. Çüngüş Kapalıspor Salonu’na halk oyunlarının gösterisi ardından konuşan Eker, depremde ilçede 104, köylerde ise 40 konutun hasar gördüğünü söyledi.



144 konutun proje bedelinin 5 milyon 798 bin TL olduğunu belirten Bakan Eker, “Konutların 359 günde tamamlanması planlanmıştır. Ancak, inşallah 2009 yılı sonuna kadar bu konutları teslim etmeyi düşünüyoruz. Gönlümüz bu tür felaketlerin olmaması yönünde. Ama maalesef doğal afetler insanların yüz yüze geldiği olaylardır. Sosyal devlet olmanın gereği mağdur olan vatandaşlara en kısa zamanda yardım elini uzatmaktır. Biz de bunu yapıyoruz” dedi.



Öğretmen isteyen öğrenciye azar



Afet konutlarının temel atma törenini gerçekleştiren Bakan Eker ve beraberindekiler daha sonra sağlık ocakları ve okulları gezdi. Çüngüş Lisesi 10/B sınıfındaki öğrencielerden bilgi alan Bakan Eker’e öğrenciler sorunlarını iletti. Öğrencilerden Ayşe Altundağ, Eker’e, “Derslerimiz boş geçiyor. Branş öğretmenlerimiz yok. Bizim İstanbul’da, Diyarbakır’da öğrenim gören arkadaşlarımızdan ne farkımız var? Bizlerde onlar gibi öğrenim görmek istiyoruz” dedi. Bakan Eker öğrencilere en kısa sürede bu durumun giderileceğini belirterek sabırlı olmalarını kendisinin okuduğu yıllarda eğitim- öğretimin çok zor şartlar altında olduğunu söyledi.



Öğrencinin gözleri yaşardı



Bakan ve beraberindekilerin sınıftan ayrılmasının ardından Ayşe Altundağ'ın, Bakan Eker’e bulunduğu talepleri nedeniyle öğretmenleri tarafından azarlandı. Bu tepki karşısında liseli Ayşe Altundağ’ın gözlerinin yaşardığı görüldü.







