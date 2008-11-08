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Politika

Bakan'dan, jandarma ve polise rüşvet iması

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kendi bakanlığının denetimde polis ve jandarmadan daha hassas davrandığını savunarak, 'Polis ve jandarma 5.3 milyon YTL ceza kesmiş, Ulaş

08 Kasım 2008 02:00

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kendi bakanlığının denetimde polis ve jandarmadan daha hassas davrandığını savunarak, "Polis ve jandarma 5.3 milyon YTL ceza kesmiş, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 50 milyon YTL. Bu size bir şeyi herhalde ifade ediyor" dedi.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, petrol fiyatlarının dünyada düşerken Türkiye’de sabit kalmasını eleştirerek, "Rekabet Kurumu petrol fiyatlarında haksız kazanç olduğunu, serbest piyasa şartlarının işlemediğini tespit etti. Çok yakında petrol dağıtıcı firmalara çok ciddi ceza gelirse şaşırmayın" dedi.

Ceza karşılaştırması

Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Geleneksel Esnaf toplantısı’nda konuşan Yıldırım, belge denetiminde polis ve jandarmadan daha hassas davrandıklarını belirterek polis ve jandarma 5.3 milyon YTL ceza keserken, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nün 50 milyon YTL ceza kestiğine dikkat çekti. Yıldırım, "O kadar sınırlı organizasyona rağmen polis ve jandarmaya göre bizim elemanlarımızın usulsüzlük nedeni ile kestikleri ceza polis ve jandarmanın 10 katı. Bu size bir şeyi herhalde ifade ediyor" diye konuştu. 

 
 

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