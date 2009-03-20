Bakan'dan çok tartışılacak sözler

'Haydi Gel Bizimle Ol' programına konuk olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say,"Kültür Bakanı ile sürekli tartışır konumda olmak istemiyorum ben" dedi.Müjde Ar'ın "O bakan herhalde 50 sene kalmayacak" sözleri üzerine "Evet tamam da 5 sene kalacak ama korolar, orkestralar, benim bütün eserlerimi çalışmakta kullanacağım mecralar onun denetiminde ve imzasına bakıyor" dedi."Çok ayıp ediyor ve hiç bir açıklama da getirmedi sizin bu şeyinize karşılık" şeklinde konuşan Müjde Ar'ın sözlerine Fazıl Say, "Önce şey dedi, Nazım Moskova'ya yakışır, Frankfurd'a yakışmaz falan dedi. Sonra da çirkin bir şekilde, bütçesi fazla geldi, Nazım olunca bütçesi fazla oluyor falan. Ancak o olaylardan sonra herhalde öylesine bir karşı muhalif almış olacak ki, ben sadece 60 tane telefon aldım Alman medyasından 'Neden bu konserler olmuyor' diye, Ertuğrul Günay öyle bir geri adımlar atmak zorunda kaldı ki, Nazım'ın vatandaşlığının verilmesiyle onu affettirmeye çalışıyor diye görüyorum ben" şeklinde konuştu.Kendisinin Günay'ı şahsen inandırıcı bulmadığını söyleyen Fazıl Say, "Yani bir çizginin adamı olarak, sürekli zikzak tabi ki bizi de şaşırtıyor" dedi

Bakan sürekli fikir değiştiriyor

Programa gelirken Genco Erkal'ın kendisine "Nazım'ın Şeyh Bedrettin Oratoryosunu ne zaman yapıyorsun?" diye sorduğunu belirten Say, "Yine orkestra, koro, yine mehter marşı lazım. 450 kişilik kadro lazım. Tamamı Kültür Bakanlığı'nın kadrosu. Kim gidecek isteyecek. Veriyorum diyor sonra vermiyor. Bir oratoryonın oluşması 1,5 sene. Sonra fikirler değiştiren bir bakanla hakikaten insan yoruluyor" açıklamasını yaptı.Ertuğrul Günay'ın Şeyh Bedrettin'e sıcak bakmayacağını söyleyen Say, zihniyeti eleştirerek "Darwin'i yasaklayan, engellemeye çalışan, Şeyh Bedrettin'e de izin vermeyecektir. Ümitlerimiz var, hayallerimiz var, eserler yazalım istiyoruz" dedi.

Günay: ‘Fazıl Say’ın söylemi abartılı ve haksız’

Fazıl Say'ın programdan ayrılmasından sonra Ertuğrul Günay yayına bağlandı. Günay, "Fazıl Say arkadaşın arada sırada söylediklerini farklı yerlerde dinliyorum. Çok cevaplandırılması gereken şeyler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü abartılı ve haksız bir nitelemedir" diye konuştu.Nazım Oratoryosu'nun Frankfurt'a götürülmesi ile ilgili konunun yanlış aktarıldığını belirten Günay, "Rusya'da kültür yılının açılışını Nazım Oratoryosu ile yaptık. Daha sonra Frankfurt'ta Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu temsil edilmesi gündeme geldiğinde, Nazım Oratoryosu pahalı bir prodüksiyondu ve daha tasarruflu bir şey yapmaya ihtiyaç vardı... Rusya'da mutlaka bu oratoryoyu yapmamız gerekiyordu ancak Almanya için bunu hissetmiyorum doğrusu. Yani Almanya'ya Nazım Hikmet gitmez diye bir şey yok" diye konuştu.

Bakan Günaydan çok tartışılacak sözler

Müjde Ar'ın ısrarlı bir şekilde Nazım Oratoryosu'nun Almanya'ya götürülüp götürülmeyeceği sorularına da Ertuğrul Günay, "Bu işlerin ciddi maliyetleri var... Nazım Hikmet konusunda bizim yaptıklarımız ve Nazım Hikmet'e saygımız, sanıyorum Nazım Hikmet sırtından para kazanma gayretlerinden çok daha saygıyla tarihe yazılacaktır" dedi.Günay'ın bu sözleri stüdyoda şaşkınlık yarattı. Genco Erkal'ın yüz ifadesi değişirken Günay'ın "Şu anda orada bulunan arkadaşlarım bunun dışındadır" sözleri ise stüdyodaki uğultular arasında kayboldu ancak ekran başındakiler duydu.Çiğdem Anad, bu sözlerin programda tartışılmasına müdahale etti. Yayın süresinin bitmek üzere olduğunu belirten Anad, bir açıkoturum önerdi. Ertuğrul Günay da kabul etti. Sözleri üzerine alınan Genco Erkal çok şaşırırken Çiğdem Anad, rejiden gelen, Günay'ın Erkal ve Fazıl Say da dahil olmak üzere oradakileri kasdetmediğini söylediği bilgisini paylaştı.Bakan Günay'ın bu açıklaması, önümüzdeki günlerde çok konuşulacak ve bir çok tartışmayı da beraberinde getirecek nitelikteydi.(televizyongazetesi)