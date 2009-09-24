Bakandan 'cinsel ayrımcılık' itirafı

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu kendisinin cinsel ayrımcılığa uğramadığını ancak Türkiye'de kendisiyle aynı şansa sahip olmayan sayısız kız çocuğunun bulunduğunu ifade etti.

Çubukçu, 2009-2010 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle, İsmail Tarman İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin 'Ayrımcılık' konusunda ilk dersi veren Bakan Çubukçu'nun heyecanlanıp heyecanlanmadığını sorması üzerine Çubukçu, 'Heyecanlı' olmadığını söyledi.



Çocukların konferansını dinlediğini, ancak bu toplumda öğrenilen şeyi uygulama konusunda sorun bulunduğunu dile getiren Bakan Çubukçu, konuşmasında da bunu anlatmaya çalıştığını belirtti.



'Ayrımcılık yanlış ancak gündelik hayatta karşımıza çıkıyor'



Herkesin ayrımcılığın yanlış bir şey, hatalı bir tutum olduğunu bildiğini dile getiren Nimet Çubukçu, 'İnsanları ötekileştirmenin, ayrımcı bir muameleye tabi tutmanın haklar ve değerler bağlamında yeri olmadığını biliyoruz. Ama gündelik hayatta bu hepimizin karşısına çıkıyor veya biz kendimiz uygulayıcısı oluyoruz' diye konuştu.



Bir şeyi bilmenin, öğrenmenin değerli olduğunu, ancak öğrenmenin başlı başına bir değer ifade etmediğini çocuklara anlattığını dile getiren Çubukçu, bunu hayatlarında uygulayıp içselleştirmeleri gerektiğini kaydetti.



Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, kendisinin sembolik bir ders verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



'Benim burada vermek istediğim şey, bütün okullarımızın, geleceği inşa ettiğimiz çocuklarımızın bu tür ayrımcı tutumlardan tamamen uzak, demokratik ve gelişmiş bir toplumun, özgür düşünce, eşit anlayışın oluşturduğu bir toplumun, ancak bireylerin bu düşünceye sahip olmasıyla mümkün olduğunu düşünüyorum.



Bireyler farklı düşünürlerse, istediğiniz kadar ideal yasalar yapın, ideal ilkeler koyun, bunlar birilerinin hayatında yaşama geçmiyor. Birileri hala çatışmayı, ayrıştırmayı körüklüyorsa, o toplumda barışın sağlanması son derece güç olur.'



Bir gazetecinin 'Bu konuyu, demokratik açılım kapsamında mı tercih ettiniz?' yönündeki sorusuna da Bakan Çubukçu, sadece bunun için değil, en iyi bildiği konuyu anlatmak istemesi nedeniyle tercih ettiğini belirtti.



Okulların boş olduğu iddiası



Nimet Çubukçu, bu alanda çalışma yaptığını, en iyi bildiği konuyu en kolay şekilde anlatabileceğini düşündüğünü ifade ederek, şunları söyledi:



'Ama bunun çocukların hayatında çok çok önemli yere sahip olması gerektiğini biliyorum. Ben bulunduğum konuma gelebilmişsem, bireysel hayatımda cinsiyetimden dolayı ayrımcılığa uğramamış olduğum içindir. Başarılı olan birçok insan, ayrımcı tutumlara maruz kalmayan insanlardır. Benimle aynı şansa sahip olmayan sayısız kız çocuğu var bu ülkede. Okula gönderilmiyor vesaire. Böyle bir toplumda bunların altını çözmek, vurgulamak gerekiyor. 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası yapıyoruz. Bir zihniyet değiştirmeye çalışıyoruz. İşte bu zihniyetin değişeceği mekanlar okul sıraları.'



Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, gazetecilerin 'Bazı okulların boş olduğu' yönündeki hatırlatmaları üzerine de aldığı bilgiye göre, böyle bir şey olmadığını, okullara katılımın yüksek düzeyde bulunduğunu söyledi.



'Andımız'ın kaldırılması ile ilgili olursa söylerim'



Bu yıl uzun bir yaz tatilinin üzerine bayram tatilinin de eklendiğini ve okulları geç bir tarihte açtıklarını ifade eden Çubukçu, yıl içinde belli sayıda günün, eğitim öğretim dönemi içinde tamamlanması gerektiğini kaydetti. Çubukçu, okullarda bir boşluk olduğu yönünde şu ana kadar kendisine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.



Nimet Çubukçu, 'Andımız'ın kaldırılacağı' yönündeki haberleri hatırlatan bir gazeteciye de 'Bu konuda bir çalışma yok. Olduğu zaman söylerim' dedi.