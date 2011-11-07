-Bakandan CHP'ye ziyaret GAZİANTEP (A.A) - 07.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bu millete yakışan şey ortak hedeflere doğru, ortak sorunları geride bırakarak el birliği içerisinde, güç birliği içerisinde hareket etmektir'' dedi. Bakan Şahin, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Hüseyin Çelik ve diğer partililerle birlikte CHP Gaziantep İl Başkanlığına bayram ziyaretinde bulundu. CHP Gaziantep milletvekilleri Mehmet Şeker ve Ali Serindağ ile CHP İl Başkanı Ali Peri tarafından kapıda karşılanan Şahin, binanın dışında toplanan partililerle bayramlaştıktan sonra Peri'nin makamına çıktı. Bayramın ruhuna uygun olarak hep beraber ziyarette bulunduklarını vurgulayan Bakan Şahin, ''Bayram kardeşlik, birlik ve beraberlikse, dayanışmaysa, hoşgörüyse, sevgiyse, empatiyse, bunların hepsinin karşılığı beraber olabilmeyi başarmak, ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulabilmeyi başarmaktır'' dedi. Hüseyin Çelik de konuşmasında demokrasinin siyasi partilerin hür rekabetine dayandığını, siyaseti rekabet zemininde yaptıkları sürece bunun ülkenin ve milletin yararına olduğunu ama rekabet husumete dönüştüğü zaman işin şeklinin değiştiğini söyledi. Çelik, ''Rekabet etmek kavga etmek değildir. Nezaketten, zerafetten mahrum bir rekabet insanları canavarlaştırır. Gaziantep'te sağolsun iki il başkanımız, iyi bir diyalog ortamı oluşturdular'' dedi. CHP İl Başkanı Ali Peri'nin ziyaretleri sırasında söylediği (dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir rejimde, 30 yıl kendi topraklarını bombalayan bir ülke, bir rejim yoktur) sözlerine karşılık Çelik, kendisinin 3 dönem Van milletvekilliği yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Van'ı, Doğu'yu, Güneydoğu'yu belki içinizde en iyi bilen arkadaşlarınızdan birisiyim. Dünyanın hiçbir yerinde size silahla saldıran insanlara siz çiçek buketleriyle karşılık veremezsiniz. Silahla size saldıranlara, polisinize, askerinize, sınırlarınıza, vatandaşınıza saldıranlara silahla kısa vadede mücadele etmek zorundasınız. Bu dünyanın her yerinde böyle olmuştur.'' CHP İl Başkanı Ali Peri de konuşmasında, sevginin, saygının, kardeşliğin, dostluğun barışın adının bayram olduğunu ifade ederek, ''Bu bayramları, bu niyetle kutladığımız müddetçe gerçekten bu ülkede ne anarşi ne terör kalır. Saygının, sevginin hakim olmasını istiyoruz'' dedi. Peri, ''Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir rejimde, 30 yıl kendi topraklarını bombalayan bir ülke, bir rejim yoktur. Bunun çözümünün de artık parayla, döviz karşılığı aldığımız bombaları kendi ülkemize atmakla çözmeyeceğimizi de anladık. Çözüm yeri sizlersiniz, çözüm yeri Meclis'tir'' görüşlerini ifade etti. -Minimize edeceğiz- Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Çayeli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulundaki bayramlaşma töreninin ardından konuşma yapan Yazıcı, ''Bir deprem sürecini yaşıyoruz. Van'da depreme maruz kalan ve rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Her süreç ders almamız gereken ibretlerle dolu. Ülkemizin daha müreffeh, halkımızın daha huzurlu ve güvenli bir hayat sürmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi. Türkiye'nin en büyük sorununun terör olduğunu ifade eden Yazıcı, ''Elbette bunu bir şekilde ama çok kararlı bir duruşla inşallah minimize edeceğiz. Bu konuda kararlığımızı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kararlı olduğunu görüyorsunuz. Bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu ülke hepimizindir. Diliyorum ki daha huzurlu, daha mutlu bir şekilde hep birlikte ve kardeşçe nice bayramları birlikte kutlayalım'' diye konuştu.