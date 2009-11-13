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Politika

Bakan'dan basına 'yargı ödevi'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bazı yargı mensuplarının telefonlarının dinlenilmesi ile ilgili olarak konuştu.

13 Kasım 2009 02:00

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bazı yargı mensuplarının telefonlarının dinlenilmesi ile ilgili olarak, "Telefon dinlemelerinden elde edilen delillerle kaç hakim, savcı yargılanmış bir bakın" dedi.

Ergin, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken, "Biz daha önce bazı hakim ve savcıların telefonlarının dinlenildiğini zaten kamuoyuyla paylaşmışız. Burada yeni bir unsur yok. Dün açıkladık; Yargıtay'ın kurumsal olarak dinlenilmesi söz konusu değil" dedi.

Bakan Ergin, "Teknik dinleme sonucu elde edilen delillerle kaç hakim savcı yargılanmış bir bakın... Kaç tanesi cezaevine girmiş, kaç tanesi yargılanıyor, kaç tanesi meslekten ihraç edilmiş, kaç tanesi disiplin cezası almış. Bunlara bir bakın, araştırın" diye konuştu.

Adalet Bakanı Ergin, gazetecilerin "Ne kadar? diye sorması üzerine, "Size sonra bazı somut örnekler vereceğim" karşılığını verdi.

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