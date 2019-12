-BAKANDAN "ŞEKER ÇUBUĞU" AÇIKLAMASI TBMM (A.A) - 22.02.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, şeker ölçüm cihazı çubuklarının, yürütülen bir çalışma çerçevesinde hastalara ücretsiz dağıtılmasını sağlayacak bir mekanizmayı araştırdıklarını ve incelediklerini söyledi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Meral Akşener başkanlığında toplandı. Akşener, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline söz verdi. Gündemdışı söz alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak, 2002 yılı öncesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işsizlik oranının diğer bölgelere göre yüksek olduğunu ifade etti. Bölgede yaşayanların, mevsimlik işçi olarak çalıştığını anlatan Başak, AK Parti iktidarı öncesinde devletin bölgeye gereken yatırımı yapmadığını ileri sürdü. Başak, ''Biz geçmiş iktidarlar gibi temel atıp gerisini unutmuyoruz. Bunu, vatandaşın devlete olan inancını yeniden tesis etmek için yapıyoruz'' dedi. CHP Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan da diyabet hastalarının kullandığı şeker ölçüm cihazı çubuklarının ödemelerine ilişkin sorunun devam ettiğini ifade etti. ''Ölçüm çubuklarına yapılan ödemelerin yetersiz olduğu'' gerekçesiyle Danıştayda açılan davaların kazanıldığına işaret eden Aydoğan, ''Çalışma ile Sağlık bakanları, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında söz vermelerine rağmen vatandaşlarımız hastane kapılarında çile çekmeye devam ediyorlar. 8 milyona yakın diyabet hastası yurttaşımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor'' diye konuştu. MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş da kentteki yol ve su çalışmalarına ilişkin sorunları dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, hükümet adına gündemdışı konuşmalara yanıt verdi. ''Hem Sağlık hem de Çalışma Bakanımız görevlerinin başında ve işlerini tam anlamıyla yapmaya çalışıyorlar'' diyerek konuşmasına başlayan Dinçer, diyabet hastalarının mağduriyetlerinin söz konusu olmadığını söyledi. Diyabet hastalarının, hangi tür şeker ölçüm çubuğunu istiyorlarsa eczaneden alarak, parasını tahsil edebileceklerini ifade eden Dinçer, şöyle devam etti: ''Bu açıdan bakıldığında hiçbir mağduriyet söz konusu değildir. Bizim hükümet olarak temel yönetim felsefemizden biri olan, bürokrasinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili iddiaları dile getirecek olursak, evet şeker hastalarımız da kendileri para ödeyerek, bürokratik bir takım işlemlerle karşı karşıya kalıp parayı bizden tahsil edecekleri bir uygulamaya düçar olmamalılar. Bu açıdan bakıldığında işimizin başındayız, sahibiyiz. Şeker hastalarının herhangi bir bürokrasiye maruz kalmadan, rahatlıkla bu ilaçları, çubukları alacak düzenlemeyi yapmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.'' Danıştayın konuyla ilgili kararının gerekçesinde ''bu alanda çok sayıda var olan çubukların kalitelerinin, standartlarının belirlenmediğine ve standartlara uygun olanlar için en düşük fiyatın belirlenmediğine'' dair ifade bulunduğunu anımsatan Dinçer, ''Biz de bunu yapıyoruz şu anda. Gerçekten de piyasada çok sayıda çubuk ve cihazı bulunmaktadır. Biz bunların her birini temin ettik. Uluslararası standartlarda ölçüm yapıp yapmadıklarını test ediyoruz ve uygun olanları ayırıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 41 cihaz değerlendirildi. Bunlardan 6'sının standartlara uygun olmadığı, 35'inin ise uygun olduğu belirlendi'' diye konuştu. Dinçer, şeker ölçüm cihazı ve çubuklarının uygun fiyatlarda satılmasını sağlayacak bir çalışma yürüttüklerini de anlattı. -MESLEK HASTALIKLARI- Şeker ölçüm cihazı çubuklarının, yürütülen bir çalışma çerçevesinde hastalara ücretsiz dağıtılmasını sağlayacak bir mekanizmayı araştırdıklarını ve incelediklerini ifade eden Dinçer, ''Konuyla ilgili biraz daha sabredilmesi halinde hakikatten vatandaşlarımızın da çok faydalanacağı daha önemlisi kamunun da burada ciddi anlamda tasarruf edebileceği yeni bir yöntemi ve uygulamayı başarma imkanımız olacak. Çok az kaldı. Çalışmalar bitmek üzere'' şeklinde konuştu. Türkiye'nin, sağlık hizmetlerine erişim itibarıyla dünyanın en iyi ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Dinçer, şöyle konuştu: ''Gerçekten de kim ne derse desin, bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hatta burada yaşayan başka ülkelerin vatandaşları bile en rahat ve en kolay sağlık hizmetine erişebilir durumdadır. Herkes her hastaneye gidebilir ve yine herkes her eczaneden ilacını alabilir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişim konusunda dünyanın en iyi ülkesi olduğumuzu iddia edersek yanlış söylemiş olmayız.'' Türkiye'nin, OECD ve AB ülkeleri içerisinde en geniş Genel Sağlık Sigortası kapsamına sahip ülke olduğunu vurgulayan Dinçer, sigortaya yönelik hizmetlerin daha verimli ve hızlı verilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı. Silikozis hastalarına her türlü tedavi hizmeti sunulduğunu ifade eden Dinçer, bu hastalara emeklilik hakkı tanındığını hatırlattı. Ülkedeki tüm meslek hastalıklarıyla ilgili yeni bir proje başlattıklarını ifade eden Dinçer, ''Bu çalışmayla tüm Türkiye'de meslek hastalıklarının neler olduğunu ve hastalığın meslekle bağlantılı olup olmadığını belirleyecek bir çalışma yürütüyoruz. Ülke çapında hangi tür meslek hastalığı var, bunu destekleyen bir kayıt sistemi oluşturmaya başladık'' dedi.