Bakana rüşvet teşekkürü!

T24 - Yazıcı, 'İsmini açıklamam ama çağırıp rüşveti kime, neden verecekti onu öğreneceğim. Aslında sadece rüşveti alan değil veren de suçludur' dedi.



Gümrük operasyonları sırasında rüşvetten bıkan İstanbullu bir işadamının Bakan Hayati Yazıcı'ya haber gönderip 'Bu yıl 3 milyon lira tasarruf ettim' diye teşekkür ettiği ortaya çıktı. Yazıcı, 'İsmini açıklamam ama çağırıp rüşveti kime, neden verecekti onu öğreneceğim. Aslında sadece rüşveti alan değil veren de suçludur' dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Ocak 2011'de İstanbul gümrüklerine düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ardından, İstanbullu bir işadamının, 'Bakan sayesinde yılda 3 milyon lira rüşvetten kurtuldum' dediğini açıkladı.





Yazıcı, 'rüşvetle mücadele, cari açığa karşı alınacak önlemler, bazı firmaların gümrüklerde az vergi vermek için uyguladığı menşei saptırması, kaçak akaryakıtla mücadele ve bezdiren bürokrasiyi azaltma çalışmaları' konularında önemli açıklamalar yaptı. Ocak 2011'de İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 33 kişinin gözaltına alındığı rüşvet soruşturmasını anımsatan Yazıcı şunları söyledi:









Kimse maaşından fazlasını almaz





Türkiye'nin dış ticaret varlığı 300 milyar lira. Bu varlığın hareket alanı da gümrükler. Bu alanda bazı suiistimaller olabilir. Göreve başladığım 2007'den beri arkadaşlara söylediğim şey şu: 'Kamu görevlisinin yaptığı iş karşılığı devletten beklentisi, bordrosunda kendisi için öngörülen miktardan ibarettir.



Hiç kimse yaptığı iş, 'yoğun, zor, çok çalışıyorum' diyerek, bordrosunda yazılandan yukarısını alamaz. Bu konularda toleransım sıfır.' Kim kural ihlal ederse ona sıfır toleransla yaklaşırım. Diyelim ki bir bölge müdürlüğünde etik ihlal var, suiistimal var. Oradaki tepedeki görevli ya bu işte ortaktır ya kontrolü kaybetmiştir. Kontrolünü kaybedebilirsin, herkesin kapasitesi kontrol edebilecek boyutta olmayabilir. Ama otoritesini kaybederse onu değiştiririz.







O işadamını çağıracağım





Geçenlerde İstanbullu bir işadamı, bir tanıdığıma gümrük operasyonunu kastederek, 'Sayın Bakan'a çok teşekkür ederim, operasyon sayesinde yılda 3 milyon TL kar ettim' demiş. Yani para veriyormuş demek ki! İlginç... Niye veriyorsun kardeşim? Diyelim ki gümrükteki malını çıkartamıyor, bana ulaşsın, bana ulaşamazsa bakanlığın ihbar hattına ulaşsın. Bu işadamının ismini açıklamam. Ama kendisini, yakınım aracılığıyla çağırtacağım. Rüşveti kime, niye vermiş soracağım. Rüşveti almak da vermek de suç. Rüşveti almak için, verenin olması lazım. Mübalağa da etmiş olabilir. Ama anlaşılan sirkülasyon büyük.







Rüşvete sıfır tolerans





Rüşvetle mücadele eğitimle, kültür ve seviyeyle, işini sevmekle alakalıdır. Bana göre gümrükte bu işi yapanların sayısı azdır. Diğer arkadaşlarımın da yardımcı olması suretiyle bu alanda kirliliği sürdürenler varsa, onları tasfiye edeceğiz. Bizim bilmediğimiz bu tür işlemler varsa, bunu bilenler, bunu duyanlar bakanlığımıza bildirsin. Bu birlikte mücadele ile kazanılabilecek bir savaş. Bir de teknolojik imkanları yaygınlaştırmak, gümrüklerdeki insan ilişkilerini asgariye indirmek gerekiyor. Çünkü gümrüklerdeki çalışanların inisiyatif marjı yüksektir. Bu alanda toleransımızın sıfır olduğu yaklaşımını sürdüreceğiz.







Gümrükleri Ankara'dan 24 saat izleyeceğim





Yazıcı gümrükleri izlemek için Ankara'da bir kumanda merkezi oluşturulacağını belirterek, 'Tüm gümrük kapılarını 24 saat izleyebileceğim, eşzamanlı görebileceğiz.







Nerede 'Ucuz mazot' yazıyorsa anında denetim





Türkİye'nİn cari açığını artıran en önemli kalemlerin akaryakıt ve enerji olduğunu vurgulayan Yazıcı, 'Ne kadar akaryakıt ithal ediyoruz, bunun ne kadarını kullanıyoruz, bunu araştırıyoruz. Çünkü aradaki fark kaçaktır' dedi ve şöyle devam etti:





'Kaçak akaryakıta karşı mobil ekipler oluşturmayı tasarlıyorum. Diyelim ki Konya yolunda 'ucuz akaryakıt' satan bir yer var. Mobil denetim ekibimiz, buraya gidip akaryakıtın niye ucuz olduğunu, nereden, nasıl temin ettiğini soracak. Nerede 'ucuz mazot' yazıyorsa orada anında denetim yapılacak. Bu şekilde önemli sonuçlar alabiliriz' dedi.





