Bakana OHAL yetkisi; medya grupları "milli güvenliği tehdit eden yapıyla irtibatta" diye kapatılacak

Kanun Hükmünde Kararname'yle birlikte "milli güvenliğe tehdit oluşturduğu" ileri sürülen bir yapıyla "irtibat"ın bulunması halinde özel televizyon ve radyolar ile gazete, yayınevi ve dağıtım kanalları ilgili bakan tarafından kapatılabilecek. İlgili bakanın bu konuyla ilgili bir komisyon kuracağı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, hükümetin olağanüstü hal ilanından sonra çıkardığı son KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile 45 gazete, 16 televizyon, 16 dergi, 3 haber ajansı ve 23 radyo kapatılırken basın ve yayın kuruluşlarının ilgili bakan kararıyla kapatılmasının da önü açıldı. KHK’ye göre sadece terör örgütü ile değil “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu” ileri sürülen yapılarla irtibatın olması da kapatma için yeterli sayılacak.

KHK ile “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu” tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine “aidiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan” özel televizyon ve radyolar ile gazete, yayınevi ve dağıtım kanalları ilgili bakan tarafından kapatılacak. Bakan bu konuda bir komisyon oluşturacak. Komisyonun önerisi ve bakan kararıyla kapatma kararı verilecek. Yapılan düzenlemede “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı görülmesi” kapatma için yeterli görülmesi "keyfi" kapatmaların önünü açtı. Anadolu Ajansı ve TRT’den sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un bu konuda yetkili olabileceği belirtiliyor.