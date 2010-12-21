-BAKANA ATTIĞI YUMRUKTAN PİŞMAN OLDU KAYSERİ (A.A) - 21.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a şehit cenazesi sırasında yumruk atan öğretmen Şahin Şimşek, çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına, müşteki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın avukatları Mehmet Savruk ve Betül Güçyetmez, daha önceki mahkemede tahliye edilen sanık Şahin Şimşek ile avukatları Sümer Erol ve İlhami Şimşek katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın avukatı Mehmet Savruk, sanık Şahin Şimşek'in Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılmasını isteyerek, ''Olayda hafif tahrik sebepleri yoktur. Ayrıca takdir indirimi de uygulanmasın'' dedi. Esasla ilgili görüşleri sorulan sanık Şahin Şimşek ise ''Çok üzgün ve pişmanım. Müştekinin verdiği ifadeyle ilgili bir diyeceğim yoktur'' diye konuştu. Sanık avukatlarından Sümer Erol'da Bakan Taner Yıldız'ın verdiği ifadeyle ilgili bir diyeceğinin olmadığını ifade etti. Bakan Taner Yıldız'ın avukatlarından Betül Güçyetmez ise esasla ilgili yazılı savunma yapacaklarını belirterek, süre istedi. Duruşma, avukat Betül Güçyetmez'in yazılı savunma isteği nedeniyle ertelendi. -OLAY- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 19 Nisan'da Jandarma Yüzbaşı Levent Çetinkaya için Hunat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılmış, Kartal Şehitliği'nde yapılan defin sırasında ise öğretmen Şahin Şimşek'in yumruklu saldırısına uğramıştı. Olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Şahin Şimşek, 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da yapılan ilk duruşmada pişman olduğunu söylemiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sanık Şahin Şimşek hakkında Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesinde ''Kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama'' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis istemiyle kamu davası açılmıştı. Bakan Yıldız, 19 Kasım'da, Kayseri Adliyesine müşteki sıfatıyla verdiği ifade vermiş, adliye çıkışında da sanık Şimşek hakkında şikayetinin devam ettiğini açıklamıştı.