Bakan Zeybekci'nin o sözlerine iş arayan gençlerden yanıt: 6 aydır geri dönüş alamıyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 'İş çok, işçi beğenmiyor' sözlerine iş arayanlardan yanıt geldi. "6 aydır ne iş olsa başvuruyorum ama hiç geri dönüş alamadım" diyen işçilerden biri, "Her geldiğimde bana iş öneriyorlar. İnşaattan temizliğe ne iş olsa başvuruyorum ama hiç geri dönüş alamadım" diye konuştu.

Seçim arifesinde Türkiye'nin sorunlarından biri olan işsizlik de ele alınan konular arasında. Geçen haftalarda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, “İş gücü talebiyle iş gücü arzını buluşturamıyoruz. Bir yandan baktığımızda personel arayan, işçi arayan, tekniker arayan birçok alanımız olmasına rağmen diğer taraftan iş arayan da bir kesim var bunu buluşturmamız gerekiyor” sözlerine işçiler yanıt verdi.

Denizli’de İŞKUR binası önünde iş arayan vatandaşlardan biri hem bakanın sözlerini hem de yapılan haberlere şu sözlerle akrşılık verdi:

“6 aydır da İŞKUR’da iş arıyorum. Her geldiğimde bana iş öneriyorlar. İnşaattan temizliğe ne iş olsa başvuruyorum ama hiç geri dönüş alamadım.”

Evrensel'den Hilmi Mıynat'ın haberi şöyle:

İŞKUR verilerine göre Denizli’de çalışan arayan firmalarda 2 bin civarı iş ilanı bulunurken iş arayan vatandaş başvurusu ise 10 bini aşmış durumda. Yaklaşık 1 yıldır iş aradığını söyleyen Lokum Ustası Emrah, önceki yıllarda İstanbul’da 3 bin liraya çalışıyorken bugün 10 saate karşılık asgari ücret teklif edilmesini komik bulduğunu söyledi. İş bulma umuduyla sürekli İŞKUR’a gidip geldiğini belirten Emrah, “Ağır sanayi iş kolu dışında bir iş imkanı çıkmadı. Asgari ücret teklif ediliyor asgari ücretle geçinmek imkansız” şeklinde konuştu.

"Parası olmayanın borcunu yapılandırsan ne olur?"

‘İşsizlikten ziyade iş beğenilmemesi’ iddialarını sorduğumuz Yusuf Kar ise “Yalan söylüyorlar. Ben hayvancılıkla uğraştım, bağ bahçe her işle uğraştım. 6 aydır da İŞKUR’da iş arıyorum. Her geldiğimde bana iş öneriyorlar. İnşaattan temizliğe ne iş olsa başvuruyorum ama hiç geri dönüş alamadım. İki buçuk sene sigortasız asgari ücrete çalıştım, çıkardılar. Çocuklarım var, ne iş bulsam çalışırım ama bulamıyorum” diye konuştu. Kar, ikincisi planlanan Milli İstihdam Seferberliğine ilişkin ise şu görüşlerde bulundu:

“Birincisinde ne çözüldü ki ikincisinde çözülecek. Ekonomi kötü. Bir tek bana değil, kime sorsan kötü. Bu sistemde doğacak çocukları geç torunlarımız bile borçlu. Borç yapılandırmalarını reklam ediyorlar. Ödeyecek para olmadıktan sonra yapılandırsan ne yapılandırmasan ne?”

"Ev sahibi evden çıkaracak, taşınmaya bile paramız yok"

Meslek lisesi giyim üretim bölümü mezunu 19 yaşındaki Ayşegül de şöyle konuştu:

“Daha önce tekstilde çalışıyordum. Orada insanı çok eziyorlar, insan canından beziyor. 10-12 saat küfür bağrışmalar ve sonunda aldığın para asgari ücret. Hayat dolu bir insanım, okuma hayalim var fakat şartlar da beni çalışmaya zorluyor. Birkaç aydır İŞKUR’dan iş arıyorum bir yere gönderiyorlar başvuruyorum, geri dönüş olmuyor. Babamın malulen emekliliğini iptal ettiler. 7-8 ay çalmadığımız kapı kalmadı, iş bulamadık. Kira borcu birikti, ev sahibi evden çıkaracak. Taşınmaya bile paramız yok. Şimdi bir hastanede eleman açığı varmış, gidip oraya başvuracağım ama bir tek ben değilim başvuran. Umudum yok ama şimdi hastaneye gidiyorum yarın da başvuru toplantısına katılacağım. İnşallah olur."

AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş da şöyle konuştu:

“Yok işsizlik falan millet iş beğenmiyor. Bak ben hanıma iş bakmaya geldim 4-5 yer önerdiler gidip başvuracağız. Yeğenlerim var evde boş yatıyor.”

“İkisi de mi iş beğenmiyor” diye sorulduğunda ise önce duraksayıp, daha sonra da gülerek “evet öyle” cevabını veriyor.