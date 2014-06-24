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Ekonomi

Bakan Zeybekci'den Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi mesaj

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Twitter hesabından mesaj paylaştı

24 Haziran 2014 13:12

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıklamasına saatler kala, beklentisini Twitter üzerinden açıkladı.

Zeybekci kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Faizin enkısa sürede 29 Ocak seviyesine inmesini istememiz için gerekli şartlar oluşuyor ama bunu sağlayacak indirimi bugün beklemiyorum" dedi.

Zeybekci Twitter hesabında, sırasıyla şu görüşlerini açıkladı:

"Ekonomiyi sadece para piyasalarını reflekslerine indirip bu doğrultuda yorum ve tepki vermek ekomik cahillik olur. Ekonomi hracat, üretim, yatırım, büyüme, istihdam, tüketim arz talep ve fiyat oluşumlarıyla hayatını devam ettiren bir organizmadır. Ekonomi faiz ve enflasyonla sonuç tepkilerini verir. Ekonomimiz olumsuz beklentileri haketmeyecek olumlu gelişmeleri sağladı ve önümüzdeki dönemde sağlamaya devam edecektir.birileri üzülecek."

Zeybekci, Merkez Bankası PPK'ya, "29 Ocak seviyesini bugün beklemiyorum ama piyasaların olumlu yöndeki hareketlerini cesaretlendirici bir adım bugün atılmalı" çağrısında da bulundu.

 

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