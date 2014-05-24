Bakan Zeybekçi'den Reza Zarrab'a: Muhatabımız olamaz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İranlı işadamı Reza Zerrab'ın, "Cari açığın yüzde 15'ini ben kapattım" sözüne ilişkin, onun açıklamalarının ihracat verileriyle uyuşmadığını vurguladı. Zeybekci, “Arkadaşlar Rıza Sarraf, ismini de tam telaffuz edemeyebilirim ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimiz'in hiçbir Bakanlar Kurulu üyesinin muhatabı değildir" dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Keresteciler Sitesi esnafı tarafından düzenlenen hayır yemeğine katıldı. Burada bir gazetecinin, Sarraf'ın bu sözünü doğrulayıp doğrulamayacağını sorması üzerine, onun açıklamalarının ihracat verileriyle uyuşmadığını vurguladı. Muhatabı da olamaz zaten. Türkiyemiz'in 152 milyar dolarlık ihracatı, tamamen sanayi ürünleri ihracatıdır. Geçen sene ihracatımızın içinde altın ihracatı son derece düşüktür, 2 milyar dolar civarındadır” dedi.