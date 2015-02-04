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Bakan Zeybekci'den Bank Asya açıklaması: Bu kararın yorumlanacak bir tarafı yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bank Asya yönetiminin TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararını değerlendirdi

04 Şubat 2015 16:16

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine ilişkin olarak, hükümet kanadından ilk yorum Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi. Zeybekci, "Bu kararın yorumlanacak bir tarafı yoktur, tamamen matematiksel değerlere tabidir. Yapılması gereken yaspıldı. Bir spekülasyon sonlandırılmış ve daha güvenli bir ortama geçilmiştir" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bank Asya yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devrine ilişkin kararın, bankacılık piyasası kurallarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Türkiye 'de en azından finansal piyasalar için de bir spekülasyon sonlandırılmış ve daha güvenli bir ortama geçilmiştir" dedi.

Zeybekci, Finlandiya Avrupa İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Lenita Toivakka ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin soruları yanıtlayan Zeybekci, Türkiye'de enflasyonun aşağı yönlü trend içinde olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. 

Bank Asya yönetiminin TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararını da değerlendiren Ekonomi Bakanı Zeybekci şöyle konuştu: 

“Bu kararın yorumlanacak bir tarafı yoktur, tamamen matematiksel değerlere tabidir. Kurallar konmuştur, 'rakamsal değerler şunun altına indiğinde sonuç şu olur' dendiği için rakamsal değerlerle ilgili tamamen teknik bir çalışmadır. Türkiye'deki bankacılık piyasasının kurallarının bir sonucudur, bunun yorumlanacak bir tarafı yoktur. Kim olursa olsun, yapılması gereken yapılmıştır. Türkiye'de en azından finansal piyasalar için de bir spekülasyon sonlandırılmış ve daha güvenli bir ortama geçilmiştir.”

 

BDDK AKP döneminde kuruldu

 

Ak Parti Sözcüsü Beşir Atalay da Bank Asya konusunu değerlendirdi. Atalay şöyle konuştu: Bu geniş bir konu. Ekonomiden sorumlu arkadaşlarımız daha geniş açıklayabilir. Türkiye’de bankacılık sistemine çok ciddi bir denetim getirildi bizim dönemimizde. Kriz yıllarında çok sayıda bankanın batması vatandaşların mağdur olması ve ekonomiyle ilgili büyük bir çöküntüydü. Ak parti döneminde BDDK kuruldu. Bütün hepsi bankalar hem iyi yürüsün hem de vatandaş mağdur olmasın diye yapıldı. Yani orada bir risk varsa bu tür tedbirler alınır. Bank Asya konusu yeni gündemde değil. Siyasi bir etkilenmeyle olsaydı çok önceleri olurdu. Bankaların kendi yürüyüşü değerlendirildi herhalde ve o risk aşamasına geldiği için oradaki mevduat sahiplerini korumak açısından bu yapılmıştır. Bu teknik bir konudur.

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