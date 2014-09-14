Bakan Zeybekci ve Denizli Valisi'nin eşlerinin kafasına spot lambası düştü

Pamukkale Antik kentinde Türkçevizyon galasına katılın Ekonomik Bakan Nihat Zeybekci eşi Ayşen Zeybekci ile Denizli Valisi Abdulkadir Demir'in eşi Nurtaç Demir'in kafasına spot lambası düştü. İki kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, Denizli'de bugün akşam Pamukkale Antik kentinde Türkçevizyon galasına katılın Ekonomik Bakan Nihat Zeybekci eşi Ayşen Zeybekci ile Denizli Valisi Abdulkadir Demir'in eşi Nurtaç Demir'in saat 20.00'de amfi tiyatroya girdikleri sırada üzerlerine spot ışık lambası düştü.



Ayşen Zeybekci ile Nurtaç Demir'in düşen spot ışık lambası nedeniyle başlarından yaralandığı öğrenildi. Ayşen Zeybekci ile Nurtaç Demir ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.