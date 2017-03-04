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Dünya
Deutsche Welle

Bakan Zeybekçi Köln’deki etkinlikte konuşacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Köln ve Frechen’daki toplantıların iptalinin ardından Köln’de Pazar akşamı düzenlenecek referandum etkinliğine konuşmacı olarak katılacağı duyuruldu.

04 Mart 2017 21:01

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Pazar akşamı Köln kent merkezindeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenecek referandum etkinliğine konuşmacı olarak katılacağı duyuruldu. Köln polis yetkilileri, etkinliğin kent merkezindeki bir otelde gerçekleşeceğini, bunun özel bir toplantı olması nedeniyle içeriğe dair bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Gençlik Kolları'nın Facebook hesabından yapılan paylaşımda ise Türkçe ve Almanca olarak "Tüm engellere rağmen Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini sunmak üzere yarın vatandaşlarımızla buluşuyor” ifadesi yer aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın perşembe akşamı Gaggenau kentinde katılacağı etkinliğe belediye tarafından izin verilmemesinin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Pazar akşamı Köln'ün Porz semtinde katılacağı toplantı da iptal edilmişti. Bunun üzerine Bakan Zeybekçi'nin Köln yakınlarındaki Frechen'daki referandum etkinliğine katılacağı açıklanmıştı. Ancak bu etkinlik de, toplantının yapılacağı Golden Palast adlı salonun işletmecisi mekanı kiralamaktan vazgeçmişti. Buna gerekçe olarak da, salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmede siyasi etkinliklere izin verilmemesi gösterilmişti.

Bunun yanı sıra Bakan Zeybekçi'nin Pazar akşamı Leverkusen'da Türk halk müziği sanatçısı Özay Gönlüm'ü anma konserine katılması bekleniyor. Konseri düzenleyen Avrupa Denizlililer Derneği'nden yapılan açıklamada bunun "siyasi bir toplantı olmadığı” vurgulandı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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