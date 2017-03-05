Bakan Zeybekci Köln'de konuşacak

Köln Emniyeti'nin verdiği bilgiye göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin uçağı 14:00'de Köln-Bonn Havalimanı'na iniş yapacak. İnişinin ardından önce Leverkusen'da düzenlenecek Özay Gönlüm'ü anma konserine katılacak. Zeybekci'nin konserde kısa bir konuşma yapması planlanıyor. Konseri düzenleyen Avrupa Denizlililer Derneği bunun "siyasi bir toplantı olmadığı”nı açıkladı. Zeybekci'nin daha sonra akşam saatlerinde Köln şehir merkezindeki Senats Hotel'de düzenlenecek etkinliğe katılması bekleniyor. Köln polisi bu etkinliğin 22:00'ye dek süreceği ve 350 kişinin katılacağını belirtti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Gençlik Kolları'nın Facebook hesabından yapılan paylaşımda Türkçe ve Almanca olarak "Tüm engellere rağmen Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini sunmak üzere yarın vatandaşlarımızla buluşuyor” ifadesi yer aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın perşembe akşamı Gaggenau kentinde katılacağı etkinliğe belediye tarafından izin verilmemesinin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Pazar akşamı Köln'ün Porz semtinde katılacağı toplantı da iptal edilmişti. Bunun üzerine Bakan Zeybekci'nin Köln yakınlarındaki Frechen'daki referandum etkinliğine katılacağı açıklanmıştı. Ancak bu etkinlik için toplantının yapılacağı Golden Palast adlı salonun işletmecisi mekanı kiralamaktan vazgeçmişti. Buna gerekçe olarak da, salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmede siyasi etkinliklere izin verilmemesi gösterilmişti.

Dışişleri Bakanı Gabriel'den dostluk mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı açıklamada, gerginliğin tırmanmaması uyarısında bulundu. Gabriel Bild am Sonntag'a yazdığı makalede, 'İki ülke arasındaki dostluğun temelinin bozulmasına izin vermemeliyiz' dedi. Bakan ayrıca iki ülke arasındaki zorlu konuların karşılıklı olarak kullanılmaması gerektiği konusunda görüşmeler yapılması gerektiğini de belirtti.

Mayer: Gösteriler yasaklansın

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi iç politika uzmanlarından Stephan Mayer Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, Türk siyasetçilerin Anayasa referandumu konusunda Almanya'da düzenleyecekleri etkinliklerin yasaklanmasını talep etti. Yeşiller Partili Claudia Roth ise bu tür etkinliklerin siyasi gerekçelerle yasaklanmasının yapıcı olmayacağını söyledi. Roth, "Bizimle diktatörlük yolundaki otokrasi arasındaki farkı ancak düşünce özgürlüğü, toplantı ve gösteri düzenleme özgürlüğü ve basın özgürlüğünü herkese aynı oranda geçerli kılarak gösterebiliriz" dedi.

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DW/dpa, HT/SB