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Politika

Bakan Zeybekçi: İzmir'i kurtarıcılarından kurtaracağız

'İzmir'i değil, herşeyi. İzmir diye kastım asla yok'

28 Ağustos 2015 19:33

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin İzmir'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda “Neden İzmir’e sık geliyorsunuz?” sorusuna, ”Partimin ne genel başkanı, ne üst düzey yönetiminden hiçbir Allah’ın kulu İzmir’e git demiyor bana. Egeli olmamızın da verdiği şeyle İzmir’e sempati duyuyoruz” diye cevap vermesinin ardından, “İzmir’i kurtarıcılarından kurtaracağız” dedi.

 

Açıklama getirmeye çalıştı

 

Sözcü'de yer alan habere göre, Zeybekci, basın toplantısında ‘İzmir’i kurtarıcılarından kurtaracağız” sözüyle ne anlatmak istediğinin sorulmasına ilişkin olarak, “İzmir’i değil, herşeyi. İzmir diye kastım asla yok. Hani var ya işin kolayına kaçmak. İşi bir kurtarıcıya sevk etmek anlamında söylüyorum. Bir kişi, ‘Nihat Zeybekci kurtarsın’, ‘bakan kurtarsın’, birine havale etmek yerine topyekün o şehrin, o işin, o konunun sahiplerinin o konuyu kurtarması anlamında söyledim. Sakın başka bir yere gitmesin” ifadelerini kullanarak sözlerine açıklama getirmeye çalıştı.

 

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