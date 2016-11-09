Bakan Zeybekçi İstanbul trafiğine takıldı, görüşmeye taksiyle gitti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik nedeniyle makam aracı parktan çıkamayınca Katarlı mevkidaşıyla görüşmeye taksiyle gitti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Özgür Altuncu'nun haberine göre, Yeşilköy'de CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16. MÜSİAD Expo Fuarı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı ve çevresinde yoğun bir trafik yaşandı. Fuara da katılım yüksek olunca Fuar Merkezi'nin otopark alanı tamamen doldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da açılışa katılmasıyla yoğunluk iyice arttı. Basın mensupları dahil bir çok kişi fuar alanına yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı'nın konuşacağı açılış toplantısına girmek de zor oldu. Fuarın girişinde uzun kuyruklar oluştu.

İkili görüşmeye taksi ile gitti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de açılışa katılıp bir konuşma yaptı. Bakan Zeybekçi toplantının ardından dışarı çıktığında makam aracına binemedi. Makam aracının fuar alanından çıkması imkansızdı. İki korumasıyla birlikte yürüyerek caddeye çıkan Bakan Zeybekçi taksilere el kaldırdı. Bir taksiyi durduran Bakan arka koltuğa binerek Yeşilköy'den ayrıldı. Bakan Zeybekçi'nin taksiyle Yenibosna'daki Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne gittiği ve burada Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmet Bin Jassim Al Thani ile bir araya geldiği öğrenildi.