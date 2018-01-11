Bakan Zeybekci devreye girdi, Mustafa bebek tedavisi için İstanbul'a götürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de gazeteci Fedai Oruç ile sağlıkçı eşi Elif Oruç\'un 1 ay erken doğumla 2 kilo 200 gram dünyaya gelen Mustafa Alp Oruç adlı erkek bebeklerinin kalp rahatsızlığı ortaya çıkınca, ameliyata karar verildi. Konudan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması sırasında haberdar olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin devreye girmesiyle gönderilen ambulans uçakla, hayati tehlikesi bulunan Mustafa Alp bebek İstanbul\'daki hastaneye götürüldü.

Denizlili gazeteci Fedai Oruç\'un 8 aylık hamile eşi Elif Oruç, geçen pazartesi günü bir özel hastanede erken doğum yaptı. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nihat Gül tarafından gerçekleştirilen doğumda, 2 kilo 200 gram dünyaya gelen ve \'Mustafa Alp Oruç\' adı verilen bebek kuvöze alındı. Bir süre hastanede kuvözde kalması kararı verilen bebek, aynı akşam fenalaştı. Bu kez hastanede devreye, Çocuk Doktoru Hazal Tancer Elçi girdi. İlk muayene ve tahliller sonucu Mustafa Alp bebeğin aort damarında 7 milimetrelik darlık olduğu tespit edildi. Bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Oruç çiftinin 2 günlük bebeği Mustafa Alp Oruç\'un ortaya çıkan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması kararlaştırıldı. Ancak bu tür bebek kardiyoloji ameliyatının Denizli\'de yapılamayacağı ve bunun için bebeğin uzman bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Uzman Doktoru Kazım Küçüktaşçı, ameliyat için görüşmeler yaptı. Bu arada Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk de devreye girerek 112 Acil\'in genel ağı ve Sağlık Bakanlığı\'nın Ankara Kriz Koordinasyon Birimi\'ni harekete geçirdi. İzmir, İstanbul ve Ankara\'da bebeği kabul edecek ve ameliyata alabilecek uzman hastane ve hekimler araştırılmaya başlandı. Ancak bu kez de boş yer ve yatak sorunu ortaya çıktı.

GAZETECİLER GÜNÜ\'NÜ KUTLARKEN ÖĞRENDİ

Ameliyat ve hastane araştırmaları sürerken, Denizlili gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutlarken sıkıntıdan haberdar olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci devreye girdi. Zeybekci\'nin girişimleri ile Sağlık Bakanlığı\'nın ambulans uçaklarından biri, bebeğin bulunan ilk hastaneye taşınması için hazır hale getirildi. İzmir, Ankara, Kayseri ve İstanbul\'da çocuk kardiyoloji operasyonu yapabilecek tüm sağlık merkezleri tarandı. Bu arada İstanbul\'da bir özel hastane bebeği kabul edeceğini bildirdi. Ameliyatın yapılacağı hastanenin bulunmasının ardından ambulans uçak, Denizli\'nin Çardak Havaalanı\'na gönderildi. Mustafa Alp bebek ile anne babası Elif-Fedai Oruç, uzman doktor eşliğinde ambulansla dün saat 21.00 sıralarında Çardak\'a gönderildi. Ambulans uçakla İstanbul\'a götürülen bebek, hastanede kalbinden aort darlığı ameliyatı olacak.

Bebek Mustafa Alp Oruç\'un ameliyat, bakım, yatak ücretlerinin ve sağlık maliyetlerinin Bakanlık aracılığıyla bebeğin tedaviye alındığı özel hastane ve İstanbul Siyami Hersek Hastanesi tarafından karşılanacağı öğrenildi. Gazeteci Fedai Oruç ve eşi Elif Oruç; Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Denizlili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'ye teşekkür etti. Gazeteci Fedai Oruç bebekleri için gösterilen çabalardan dolayı duygusal anlar yaşadı. Bakan Zeybekci\'ye teşekkür eden Oruç, \"Bu benim için en ulvi Gazeteciler Günü hediyesi oldu. Tüm sağlık teşkilatı çok sağ olsun\" dedi.

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