Bakan Zeybekci: Büyümede dünyada 1 numara olacağız

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, AK Parti Serinhisar İlçe Başkanlığı\'nın Kongresi\'nde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, IMF\'nin son raporuna göre satın alma paritesinde Türkiye\'nin dünyanın 13\'üncü büyük ekonomisi olduğunu belirtti. Bakan Zeybekci, büyümede ülkenin dünyada üçüncü sırada olduğunu; Temmuz, Ağustos ve Eylül\'ün içinde olduğu 3\'üncü çeyrek büyümesiyle dünyada 1 numara olacağını, yıl sonu itibariyle ise dünyada muhtemelen ikinci sıraya yerleşeceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Serinhisar İlçe Başkanlığı\'nın İmam Hatip Ortaokulu\'nda yapılan kongresine katıldı. Kongreye Bakan Zeybekci\'nin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, İl Başkanı Necip Filiz, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş ve partililer de yer aldı. Bakan Zeybekci, ülkenin artık eski Türkiye olmadığını, Avrupa\'nın 6\'ncı büyük ekonomisi haline geldiğini, el açan ülke değil, büyüme rekorlarında dünyada üçüncü sıraya gelen bir ülke olduğunu, Türkiye\'nin artık kontrol edilemez bir büyümeye sahip olan bir ülke olduğunu söyledi.

\"BÜYÜMEYLE DÜNYADA 1 NUMARA OLACAĞIZ\"

IMF\'nin son raporuna göre satım alma paritesinde Türkiye\'nin dünyanın 13\'üncü büyük ekonomisi olduğunu belirten Zeybekci, \"Artık bir zamanlar gibi IMF\'ye, Dünya Bankası\'na el açan, onlardan emir alan değil, tüm borçlarını ödemiş bir ülke var. Büyüme rekorlarında dünyada şu an 3\'üncü sıradayız. Bu 3\'üncü çeyrek yani Temmuz, Ağustos ve Eylül\'ün içinde olduğu 3\'üncü çeyrek büyümesiyle dünyada 1 numara olacağız. Yıl sonu itibariyle ortalama dünyada muhtemelen ikinci olacağız. Geçen yılki ihanete rağmen, güneyimizdeki Irak ve Suriye\'den Türkiye\'yi sarmalamalarına rağmen, Avrupa\'da Türkiye\'yi seni şuraya sokmayacağız, şuraya almayacağız demelerine rağmen. Türkiye, dünyanın ilk 10, Avrupa\'nın ilk 3 ülkesinden biri olacak\" dedi.

\"ALMANYA\'NIN SEÇİMDEN SONRA AKLI BAŞINA GELECEKTİR\"

Almanya\'nın seçimlerinden sonra ayaklarının yere değeceğini ifade eden Bakan Zeybekci, şöyle konuştu:

\"Varsın Almanya başka şey desin. Türkiye\'nin AB\'ye girmesiyle ilgili, Gümrük Birliği\'nin güncellenmesiyle ilgili \'biz istemiyoruz\' diyorlar. İstemeyebilirsin, 28 oyun içerisinde 1 oyun var. Ama arkasında AB\'nin diğer ülkelerinden Almanya\'nın bu yaklaşımlarına sıcak bakmadıklarına, aynı fikirde olmadıklarını gümbür gümbür hepsi söyledi. 24 Eylül seçimleri geçsin, Almanya\'nın da ayakları yere değecektir. Aklı başına gelecektir. Oradaki eminin Türk kardeşlerimiz de Almanya\'nın ayaklarının yer değmesine destek olacaklardır.\"

\"DAĞA ÇIKANLARIN İSTER SİLAHLI, İSTER SİLAHSIZ BELASINI VERECEĞİZ\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da silahlı insansız hava araçları (SİHA) konusunda eleştiren Zeybekci, \"SİHA ve İHA\'ları yüzde 100 Türk malı olarak yapıyoruz. Ve soysuzun tepesine ansızın vuruyoruz. CHP Genel Başkanı Allah seni ıslah etsin, bu millet senin müstahakını versin. Dağa çıkanların ister silahlı, ister silahsız belasını vereceğiz. Bu ülkeye saldıran soysuzlara, bu ülkede bir zamanlar bırak silahlı- insansız hava aracını, insansız hava aracını Türkiye\'ye lütfederlerdi. Türkiye\'ye verirlerdi, ama bilgileri önce başka ülkelere verirlerdi. Başka ülkeler o bilgilerden işine gelenleri bize verirdi. Bazıları da kazara terör örgütüne giderdi. Şimdi hem insansız silahsız, hem de insansız silahlısını yüzde 100 Türk malı olarak yapıyoruz\" dedi.

\"FİTNECİNİN BAŞI EZİLECEK\"

Bakan Zeybekci, parti içinde tartışmalara neden olanlara da seslenerek, \"Bizim kendi içimizde hiçbir arızamız olmayacak. İlgili ilgisiz bütün arkadaşlarımıza son defa söylüyorum. Fitnecinin başı ezilecek. İkilik çıkaranın başı ezilecek. Bunu cezalandırma anlamında değil, dışlanma ve uzaklaştırma anlamında söylüyorum. Aramızdan dışlanacak, uzaklaştıracağız. Sen git başka yerlerde krallık kur. Aramızdan uzaklaş sen. Yüzüne de söylenecek. Direk söylenecek\" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, kongre ardından bir süre önce Serinhisar İlçesi\'ndeki selde evi zarar gören işitme engelli Ayşeana Tahmaz\'ın evine ziyarete gitti. Evde inceleme yapan Zeybekci, selde zarar gören eski evin yerine ailenin isteğine göre yeni bir ev yapılacağını söyledi. İşitme engelli Ayşeana Tahmaz ile işaret diliyle konuşmaya çalışan Zeybekci, ailenin geçici olarak başka bir eve yerleştirildiğini de söyledi.

Öte yandan; Bakan Zeybekci kongrede konuşurken, arkasında duvara asılı duran Başbakan Binali Yıldırım\'ın posteri, yapıştığı yerden ayrıldı. Bakan Zeybekci konuşmasına bir süre ara verdi. Partiler afişi tekrar yapıştırdı.

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