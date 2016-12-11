Bakan Zeybekci: Bizim için en fazla şehadet olur!

İstanbul’daki saldırıyı düzenleyenlerden sonu nereye varırsa varsın hesap sorulacağını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sorumluların dünyanın her yerinde cezalandırılacağını söyledi. Zeybekci, “Sonu onlar için ölüm, onlar için adları bile anılmayacak, arkalarından aileleri bile belki lanetle ancak belki sahip bile çıkmayacaklar. Bizim için en fazla ne olur, şehadet olur” ifadelerini kullandı.

"Bir ölür, bin diriliriz"

Darbe girişimi sonrasında milletvekillerinin TBMM’de ettikleri yemini hatırlatan Zeybekci, “Aynı sizin, silah, bayrak, Kur'an üzerine yemin ettiğiniz gibi. Allah'ın izniyle hak galip gelecek, hak yolunda, millet yolunda yürüyenler galip gelecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Saldırıda hayatını kaybedenler için herkesin büyük üzüntü hissettiğini kaydeden bakan, "Ama bir ölür, bin diriliriz biz" ifadelerini kullandı.

"Karınları ağrımaya devam edecek"

Terörle mücadele asla geri adım atılmayacağını vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bunların karın ağrıları, sıkıntıları belli. Bu karın ağrısı kültür coğrafyamızda birileri harita çizerken, 'o haritayı bizsiz çizemezsiniz, biz varız' dediğimiz, birileri mazlumlara zulüm ederken 'zulüm edemezsiniz, biz varız' dediğimiz, birileri bir zamanlar ülkeye Ekonomi Bakanı gönderirken, ülkenin ekonomisini milletin evlatları yönettiği için yaşanıyor. Karınları ağrımaya devam edecek."