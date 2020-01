Bakan Zeybekci: Biz de adalet istiyoruz

Osman Nuri BOYACI- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, CHP\'nin Adalet Yürüyüşü\'nü eleştirerek, kendilerinin de adalet istediğini söyledi. Zeybekci, \"Adalet Yürüyüşü yapanlar var ya. Biz de adalet istiyoruz. Benim soydaşlarıma giden o MİT TIR\'larına ihanet eden, Türkiye\'yi terör örgütüne yardım ediyor diye gösterenlere karşı bu milletin adaletini istiyoruz biz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. İhanetin cezasını çekmesini istiyoruz. Tarihinden haberi olmayan hainlerin hesap vermesini istiyoruz\" dedi. Zeybekci ülkenin bu yıl büyüme ve ihracatta da rekorlar kıracağını söyledi.

Acıpayam Belediyesi Talip Özkan Kültür Merkezi\'nde yapılan Ak Parti 6\'ncı Olağan İlçe Kongresi\'ne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin yanı sıra MKYK üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Sema Ramazanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Divan Başkanlığı\'na verilen önergeyle Kadir Tıkaç seçilirken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İlçe Başkanı Nurhayat Şanlı, çalışmaları hakkında bilgi verdi, faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı. Belediye başkanları ve milletvekillerinin konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Zeybekci, kızının düğününe katılımları nedeniyle partililere teşekkür etti. AK Parti\'nin kuruluş sürecini anlatan Zeybekci, kuruluştan bu güne çok emekler verildiğini belirtti. Zeybekci, Nazım Hikmet\'in \'Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa\' sözlerini hatırlattı.

\"BİR BAKIYORLAR TEPELERİNDE TÜRKİYE DURUYOR\"

Türkiye\'nin 2023\'te dünyanın en büyük 10, Avrupa\'nın en büyük 3\'üncü ekonomisi olma hedefini hatırlatan Zeybekci, IMF\'nin geçen hafta hazırladığı raporda Türkiye\'nin satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13\'üncü büyük ekonomisi, Avrupa\'nın 5\'inci büyük ekonomisi olarak açıklandığını, İspanya\'yı geçtiğini söyledi. Türkiye\'nin büyümesini, gelişmesini görenlerin rahatsız olduğunu belirten Zeybekci, \"İşte bunları görenler, geleceği görenler, Türkiye\'nin gelişinden rahatsız olanlar, \'Bu masaya sen oturmayacaksın\' diyor. Biz ayakta duralım diyoruz. Bir bakıyorlar, Türkiye\'nin o muhteşem gövdesi masayı kaplamış. Ondan rahatsız oluyorlar. Ellerinde kalemlerle haritalar çizecekler, Türkiye\'yi orasından burasından saracaklar. Bir bakıyorlar ki tepelerinde duruyor Türkiye. Onun için rahatsız oluyorlar. 15 Temmuz bir darbe girişimi değil işgal girişimiydi. İlk gün meclise girerken bomba tepemize yağarken söylediğim oydu\" diye konuştu.

\"BİZ DE ADALET İSTİYORUZ\"

2013 yılının Mayıs ayında Türkiye\'de her şeyin iyi gittiği bir dönemde Gezi olaylarının, ardından 17-25 Aralık kumpasının, ardından 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını söyleyen Zeybekci, \"Adalet diye yola çıkanlar var ya. O adalet yürüyüşü yapanlar var ya. Biz de adalet istiyoruz. Adana\'daki benim soydaşlarıma giden o MİT TIR\'larına ihanet eden, Türkiye\'yi terör örgütüne yardım ediyor diye gösterenlere karşı bu milletin adaletini istiyoruz biz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. İhanetin cezasını çekmesini istiyoruz. Tarihinden haberi olmayan hainlerin hesap vermesini istiyoruz. 1974\'teki Barış Harekatı\'nın öncesi 15 yıl boyunca Kıbrıs\'ta direnen mücahitler kendileri mi silah, cephane ürettiler, gökten mi yağdı? Bu millet güçlü bir millettir. Soydaşını, kendine ecdadının emanet ettiği kültür coğrafyasındaki emanetlerini hainlere emanet etmez. Onun için gereği neyse yaparız. Gereği tepelerine binmekse onların tepelerine de bineriz Allahın izniyle. Ta dünyanın öteki tarafından geleceksin, Güneydoğu\'da çukur terörü başlatacaksın, ardından ürettiğin DAEŞ terör örgütü yaratacaksın, sonra oradan temizliyorum diyeceksin. Biz de bekleyeceğiz öyle mi? Yok, öyle şey. Türkiye buna asla müsaade etmez. Müsaade etiğimiz gün çocuklarımızın geleceğin tehlikeye atmış oluruz\" diye konuştu.

\"SİYASİ İHTİRASLARI AKILLARININ ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA\"

Türkiye\'nin güçlü bir ülke olduğunu, her söylenen söze cevap yetiştirmek zorunda olmadığını vurgulayan Zeybekci, \"Türkiye bir dünya devletidir artık. Her söze söz söyleme gayreti içinde olunmaz. Türkiye büyük bir ülkeyse ecdadın bize söylediği gibi her önüne gelene laf yetiştirmek zorunda olmayacağız. Sebebi budur, sebebi şudur. Almanya\'yla ilgili söylüyorum. Türkiye\'nin, AB ile ilişki içinde olmasında, Gümrük Birliği\'nin güncellenmesinde bir numaralı menfaat sahibi Almanya\'dır. Türkiye değil. Önce o. Bunu bütün dünyaya şimdi bu Türkiye\'ye bir hediyeymiş gibi, bir lütuf gibi anlatmaya çalışıyorlar. Gülüp geçiyoruz sadece. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Türkiye ve Almanya büyük bir güçtür. Beraber 40 milyar dolar yapıyoruz, ticaret değeri 100 milyar dolar. Cahilce bu değere tekme atmaya çalışıp, ayak sallayanlara gülüp geçiyoruz sadece. Kendilerine defalarca söyledik. Bundan kim zarar görecek Almanya ve Türkiye zarar görecek. Kim sevinecek, kim mutlu olacak. FETÖ ve bölücü terör örgütü. Bunu bile bile yapıyorsunuz. Maalesef, siyasi ihtirasları akıllarının önüne geçmiş durumda şu anda. İnşallah bir an önce derlenirler, toparlanırlar diye düşünüyoruz\" dedi.

\"BÜYÜME VE İHRACATTA REKOR KIRACAĞIZ\"

Kardeşlik vurgusu yapan, fitne çıkarılmamasını isteyen Zeybekci, \"Bizi biz yapan kardeşliğimiz, fitne çıkarmayacağız, birbirinin yüzüne söyleyemeyeceğiz sözü arkasından konuşmayacağız. Bizi biz yapan değerleri koruyacağız. Biri gelip aranızı bozmak isterse o haindir. Bir tek arkadaşımız hakkında şu benim adamımdır demedim. Memleketin Denizli\'nin hesabına kim iyiyse o olsun. Çünkü biz biriz. Benim için bütün ilçe başkanlarım aynı. Merak etmeyin Türkiye gümbür gümbür geliyor. Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri yenilemeye zamanları yetmiyor. Yüzde 2\'den 3.5\'a yenilediler, sonra 4 olarak yenilediler. Yetmeyecek. Birinci çeyrekte yüzde 5 dünyada üçüncü sıradayız. İkinci çeyrekte yüzde 5- 5.5 gibi olacak inşallah. Üçüncü çeyrekte yüzde 7.5 civarında büyüme görecek Türkiye. Dünyada belki ikinci olacak. Neye rağmen. Bir bakalım ve liderimizle, partimizle, kendimizle gurur duyalım. Etrafımızdaki tüm tuzaklara rağmen. İhracatta tarihimizin rekorunu kıracağız. İçerideki ve dışarıdaki tüm tuzaklara, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen. Türkiye\'ye partinize inanmaya güvenmeye devam edin. Partinize inanmaya devam edin\" diye konuştu.

\"ZORA TALİP OLDUK\"

AK Parti\'nin kurulduğu günden bu yana hep zora talip olduğunu belirten Zeybekci, güçlü teşkilat vurgusu da yaptı. Yüzde 45 ile tek başına hükümetler kurulabildiğini, buna rağmen AK Parti\'nin zoru seçtiğini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini söyleyen Zeybekci, \"Beş yıl boyunca iktidarın üzerinde hiçbir gölge olmamalı. Zora talip olduk. Yüzde 45 ile tek başına iktidar olabilirdik. Şimdi de Denizli\'de 16 Nisan\'da tam anlamında istediğimiz sonuç çıkmadıysa, 7 Haziran\'da istediğimiz sonucu alamadıysak bunun sorumluluğu bizimdir. Anlatamıyoruz, anlatma kabiliyetimizle ilgili sıkıntımız vardır. Ama en önemlisini söylüyorum, birlik beraberlik ve kardeşliğimizle ilgili bu millete tereddüt yaşatırsak bu millet biraz böyle mesafeli durur bize. Maalesef bu da Denizli\'de yaşandı. Birlik ve beraberliğimizle tereddüt yaşadık belki. Ama bunların hepsi geldi geçti. Şimdi hep beraber zafere koşma zamanı. 2019 yerel seçimlerinde, 2019\'un kasımında yüzde 50\'nin üzerinde bir sonuçla çıkmalıyız. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Güçlü bir teşkilat olmadan olmaz\" dedi.

KADIN BAŞKAN TEKRAR SEÇİLDİ

Acıpayam 6\'ncı Olağan İlçe Kongresi\'nde İlçe Başkanı Nurhayat Şanlı yeniden aday oldu, tek listeyle gidilen seçimlerde 401 delegeden katılanların tamamının oylarıyla Nurhayat Şanlı güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kongrenin ardından Acıpayam\'da her geldiğinde ziyaret ettiği Nurten Ertürk\'ü çocuklarının çalıştırdığı kuyumcu dükkanında ziyaret etti. Ertürk ile Nihat Zeybekci arasında keyifli bir sohbet yaşandı. Zeybekci, daha sonra Çameli İlçesi\'ne geçti, Acıpayam-Çameli yolunun inşaatı ve durumu hakkında bilgi alıp inceleme yaptı. Zeybekci, ardından Çameli İlçe Kongresi\'ne katıldı.

FOTOĞRAF