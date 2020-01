Bakan Zeybekci: 'Alınamaz, geçilemez, yapılamaz' dedileri dağı yerle bir ettik

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, \"Alınamaz, geçilemez\" denilen Burseya Dağı\'nın alındığı belirterek, \"Benim Mehmedimin önüne bugüne kadar hangi beton çelik siper dayanmış ki? Hepsini yerle bir ettiler. En güvendikleri, \'Alınamaz, geçilemez, yapılamaz\' dedikleri dağ bugün öğleden sonra saat 14.00 sıralarında yerle bir edilip geçildi. Aslanlarımız oradan deldiler, geçtiler. Hedeflerine kadar gidecekler bunu açıkça söyledik\" dedi.

AK Parti Pamukkale 2. Olağan İlçe Kongresi, EGS Kongre ve Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Uğur Gökbel\'in tek aday olduğu kongreyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile çok sayıda partili izledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kongrede yaptığı konuşmada Suriye Afrin\'de süren \'Zeytin Dalı Harekatı\'na değindi. Zeybekci, \'Alınamaz\' denilen Burseya Dağı\'nın ele geçirildiğini belirtip, \"Oradaki o hainler, onların ağababaları, onları besleyenler, onları oraya dikenler betonlardan ve çelikten siperler yapmışlar. Benim Mehmedim\'in önüne bugüne kadar hangi betonlar, çelikler dayanmış ki? Hepsini yerle bir ettiler, gittiler. En güvendikleri \'Alınamaz, geçilemez, yapılamaz\' dedikleri dağ, bugün öğleden sonra saat 14.00 sıralarında yerle bir edilip, geçildi. Aslanlarımız oradan deldiler, geçtiler. Hedeflerine kadar gidecekler, bunu açıkça söyledik. Bizi oyalayıp durdular, \'Bunlar Fırat\'ın batısına geçmesinler\' dedik. \'Tamam geçmeyecekler\' dedikleri o yer temizlenecek. Mümbiç temizlenecek. Türkiye\'nin güneyinde sınırlarımızın tamamında Türkiye\'ye yan bakan bütün o leş kargalarının, akbabaların yuvaları yerle bir edilecek, onlar da geldikleri yerlere gönderilecek\" dedi.

\"ORADA HER MİLLETTEN SOYSUZ VAR\"

\"Operasyon bölgesinde şu an her milletten soysuz var\" diyen Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Her milletten; Amerikan vatandaşı, Alman vatandaşı, İngiliz vatandaşı, Avusturya vatandaşı var. Her renkten soysuz var. Çanakkale\'deki gibi her renkten var. Hani, Türkiye oraya hızlı bir şekilde girsin, çıksın da sonra ayrılsın da tek dertleri o. 10 bin kilometre mesafeden geleceksin, seni hiç ilgilendirmeyen bir konuda, orada benim kuyumu kazacaksın ondan sonra karşıma geçeceksin pişkin pişkin diyeceksin ki; \'Buradan bir an önce çık.\' Bu millet nereye, ne zaman, ne şekilde gireceğini de ne zaman çıkacağını da gayet iyi bilir. Sen merak etme, kimseden buyruk almadık. Kimseden de buyruk almayacağız.\"

Bakan Zeybekci konuşmasının sonunda Afrin\'deki Türk askerleri için bütün salondakilere ayakta Necip Fazıl Kısakürek\'in \'Zindandan Mehmet\'e Mektup\" şiirini okuttu.

